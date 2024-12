La temporada 2024/25 en Europa llega al fin de su primera mitad y mientras se repasa lo que ha dejado las ligas más importantes del Viejo Continente hasta este punto, un equipo se posiciona como el dueño del camino más fructífero: el Liverpool de Arne Slot. En la actualidad, los reds, comandados por el entrenador neerlandés de 46 años, se ubican en la punta, tanto de la liga de Inglaterra como en la Champions League, dejando a su paso un sinfín de goles y un fútbol dominador.

Por ello, La República conversó con Rosario Pompizzi, periodista de ESPN, para analizar qué hace del cuadro inglés uno muy difícil de igualar en la presente campaña, cómo ha influido la llegada de Slot al punto de que no se haga extrañar en demasía al ahora mítico Jürgen Klopp, que jugadores son claves para su brillante actualidad y los puntos para mantener la constancia al entrar en la etapa resolutiva.

Liverpool y un inicio de era pocas veces visto

A comienzos del año que ya acaba, la noticia de la partida de Jürgen Klopp del banco red tras nueve años de títulos y momentos inolvidables se apoderaba de las portadas deportivas y para fines de la temporada se anunciaba la contratación del entonces estratega de Feyenoord, Arne Slot. La opinión popular no ponía en duda la capacidad del director técnico, quien a su vez recibió la bendición del saliente entrenador alemán, alegando que le gustaba su estilo, pero recordaban pasados fines de ciclo prolongados y sobre todo exitosos, preguntándose si le costaría el arranque.

Avanzamos a nuestros días y la actualidad coloca a Liverpool como líder en solitario de la Premier League con 39 puntos (12 unidades arriba de su acérrimo rival por la corona inglesa en los últimos años, Manchester City), la única escuadra con paso perfecto en la presente Champions League (18 puntos de 18 posibles) y quienes superaron las expectativas a gran escala.

“Cuando los resultados positivos acompañan, la confianza crece. Me quedo con una frase reciente de Szoboszlai, tras el 6-3 al Tottenham. Dijo que, probablemente, nadie esperaba que empezaran tan bien con Slot, pero él cree en el equipo, como los jugadores creen en él. Liverpool es un equipo que tiene continuidad, tiene experiencia, Slot lo moldeó a su manera, pero respetando la estructura. Hay una retroalimentación entre el entrenador, el cuerpo técnico y los futbolistas”, menciona la comunicadora a nuestro medio.

Así marcha la tabla de la liga inglesa. Foto: Premier League

Del 4-3-3 de Klopp, Slot modificó la estructura del esquema y ocupa un 4-2-3-1 que le ha permitido evolucionar del mítico “heavy metal” a un juego más equilibrado y seguro.

“La solidez defensiva es una de las claves de este buen momento (…) Algunos tomaron mayor protagonismo como Gravenberch, que recibió la confianza que necesitaba para asentarse y demostró que, aún cambiando su posición, también puede rendir”, agregó.

¿Cuál es la influencia de Arne Slot en el presente de Liverpool?

Luego de un gran paso por su natal Países Bajos, Arne Slot aceptó suplir a Jürgen Klopp y ahora es líder o sigue con vida en todo torneo en el que participe. El entrenador supo identificar en un lapso corto qué funcionó con el oriundo de Stuttgart y lo ha hecho andar por igual, un plan que ciertamente la directiva esperaba. A su vez, Slot, con sus propias ideas y estilo de juego marcado prolongo lo construido a largo plazo en la última década y no solo agarró a un equipo ya hecho.

“¿No es eso a lo que vino Slot en definitiva? Vino a darle continuidad a un proceso, que la tarea parezca fácil es una virtud del entrenador, que está apoyado por el entorno. El hecho de que funcione es un mérito global. Además, el mismísimo Klopp demostró plena confianza en su sucesor, antes que nadie, no fue una decisión azarosa”, acota la periodista argentina.

“Se ve a un equipo con sacrificio, que presiona, con un enfoque más cauteloso, paciente, de construcción, tiene un ataque fluido. En ese ritmo tan frenético de partidos cada tres días, el juego de Slot beneficia en cuanto a conservar energías”, añadió.

Mohamed Salah: la pieza indispensable

La figura más identificable de Liverpool desde hace más de 5 años es, sin lugar a dudas, Mohamed Salah. El estatus de leyenda del egipcio en tienda roja ya no puede ser cuestionado si se toma en cuenta que, ahora mismo, es el cuarto máximo goleador en la prestigiosa historia del club, un hito logrado en medio de lo que muchos piensan que es la mejor actuación individual de la presente campaña europea, pues el ‘faraón’ es líder de anotaciones y asistencias en la Premier League y se coloca como el jugador con más peso en la ofensiva.

“En el fútbol, si no haces goles no ganas. Salah no solo marca, también asiste y al por mayor. Es el más influyente por virtud propia, por capacidad y porque también está bien acompañado”, aseveró.

En la reciente goleada sobre los Spurs, Salah también registró un nuevo récord en la historia desde que se le conoce a la máxima competición en Inglaterra como Premier League. El extremo logró ser el jugador más involucrado en goles y asistencias antes del famoso Boxing Day, la fecha especial navideña de la liga inglesa. Dicho logro lo tenía Alan Sherer.

¿Qué debe hacer Liverpool para mantener su buen momento?

La campaña de Liverpool está siendo sobresaliente por el factor táctico y el factor asociativo, sin embargo, el apretado calendario en la élite del fútbol mundial coloca a los de Anfield en una situación en las que están propensos a lesiones, un tema que ha respetado a la escuadra durante la campaña y en el que Slot también ha tenido mérito debido a la rotación que ha realizado, sobretodo en partidos de Copa de la Liga. La conservación integral de sus piezas claves y el mantener la serenidad para el cierre es fundamental.

“Liverpool va a ir por todo, sin menospreciar ninguna competición. Deberá mantener el enfoque, sobre todo cuando la temporada entre en su etapa de definición y que las exigencias mentales sean aún mayores”, explica Rosario Pompizzi.

Es importante recordar que, de terminar entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions League, Liverpool clasificaría directamente a los octavos de final a jugarse en marzo de 2025, otorgándole unas fechas de menos recarga que son tan necesarias en la actualidad, a diferencia de quienes terminen en la nueva ronda preliminar del máximo torneo de clubes de Europa.