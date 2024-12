En 2020, Alianza Lima vivió uno de los momentos más complicados de su historia con el descenso deportivo, pero finalmente el TAS le restó puntos a Carlos Stein, lo que le permitió a los blanquiazules trepar en la tabla de la Liga 1 y mantener la categoría. En ese difícil panorama, Jefferson Farfán retornó al club de sus amores para hacer historia con un bicampeonato más. Sin embargo, muchos hinchas criticaron su regreso debido a la lesión en su rodilla.

Por ello, en una entrevista en el programa de YouTube 'Edición limitada', conducido por el exfutbolista Santiago 'Cafú' Salazar, la 'Foquita' se pronunció sobre los cuestionamientos por su retorno a Alianza Lima en medio de una difícil lesión. Además, expresó su disposición a contribuir económicamente al club si fuera necesario. “Mucha gente no sabe que el hinchaje que tengo por Alianza es muy fuerte. Yo de verdad puedo poner hasta plata por el club sin ningún problema”, afirmó.

Jefferson Farfán revela su gran muestra de amor hacia Alianza Lima

Jefferson Farfán no solo fue un jugador destacado, sino también un hincha apasionado que vivió los altibajos del club. A pesar de las críticas que recibió al regresar en 2021, el exfutbolista se mantuvo firme en su deseo de ayudar a Alianza Lima. Incluso, reveló un detalle que tuvo con el equipo en 2022, cuando no podía aportar desde dentro del campo: dio premios a sus entonces compañeros en el año del bicampeonato íntimo.

"Sufro cuando a Alianza le va mal y estoy feliz cuando campeona. Me pasó en el 2022, que no pude jugar mucho por mi rodilla, pero siempre estaba activo con mis compañeros, dando premios, compartiendo mucho con ellos, aportando más desde afuera, ya que no lo podía hacer dentro de la cancha", relató.

El exjugador también recordó cómo los dirigentes del club lo motivaban en su juventud. Esto lo llevó a querer retribuir de alguna manera. “Antes metías un gol y te daban 200 soles, que en esos tiempos era alucinante. Yo me acuerdo de todo eso y siempre recalco que el hinchaje que tengo es muy grande”, añadió.

El regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima

El retorno del '10 de la Calle' al conjunto victoriano se dio en un contexto complicado, ya que el club había descendido deportivamente en 2020. Sin embargo, su deseo de salir campeón y retirarse por la puerta grande lo motivó a regresar pese a las dificultades físicas que enfrentaba. “Volví a Alianza muy jodi** (con la rodilla), pero era mi sueño regresar, salir campeón y retirarme por la puerta grande”, aseveró.

El exdelantero también se refirió a los cuestionamientos que lo acusaban de regresar solo por dinero. “Mucha gente piensa o pensaba que regresé por plata, eso para mí fue una de las cosas más complicadas de aceptar. Jugué 17 años afuera y el patrimonio lo hice fuera del país”, aclaró al afirmar que su retorno fue impulsado por un sueño y no por intereses económicos.