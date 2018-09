Mujer evita que gato sea aplastado por llantas de bus en Chimbote [VIDEO]

Una mujer denunció ante la red social de Facebook que choferes de la empresa de transportes interprovincial Anshelitus pretendían manejar un ómnibus, pese a que en medio de las llantas se encontraba un gato. El hecho se registró en el interior del terminal terrestre de Chimbote, en la región Áncash.

Se trata de Fabiola Camacho Luna, quien registró las imágenes en un video, donde se observa al bus estacionado en el terminal de nombre “El Chimbador”, en el preciso momento en que se disponía salir con rumbo a la ciudad de Lima. La joven escuchó los maullidos del animal dentro de los neumáticos y no dudó en salir a su defensa.

La fémina pidió el auxilio de los policías que se encontraban en el lugar, pero mostraban poco interés para atender este caso, pese a que existe la Ley 30407, el cual sanciona cualquier tipo de maltrato hacia los animales.

Al no encontrar respuesta inmediata, Camacho Luna con sus gritos alborotó el lugar obligando a que los conductores eviten avanzar la unidad y por ende los agentes del orden intenten retirar al animal. “Tiene que llamar a los bomberos, lo siento señor ustedes no pueden hacer eso, los voy a filmar y no me moveré hasta que lo saquen. Los animales tienen derecho y nosotros debemos protegerlos”, vociferaba la mujer.

El video se hizo viral en las redes sociales y los cibernautas exigieron mayor respeto hacia los animales debido que en la actualidad la ley los protege.