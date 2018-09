120 jóvenes peruanos estudiarán en reconocidas universidades de mundo

Un total de 120 jóvenes estudiarán en reconocidas universidades del mundo luego de que accedieran a becas otorgadas por el Estado Peruano.

Los beneficiados concursaron y resultaron ganadores de la Beca Presidente de la República, en su convocatoria 2018, que otorga el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Entre las universidades de los becarios están Harvard University (EE. UU.), University of Edinburgh (Reino Unido), Yale University (EE. UU.), Massachusetts Institute of Technology (EE. UU.), University College London (Reino Unido), University of Melbourne (Australia), LMU Munich (Alemania) y University of Sydney (Australia).

El primer puesto de este concurso fue ocupado por Renato Paredes Venero, licenciado en Psicología, quien obtuvo el mayor puntaje en el área de conocimientos de ciencias y tecnologías. Él estudiará la maestría en Ciencias Cognitivas en la University of Edinburgh del Reino Unido.

En tanto, Rebeca Machicao Fonseca, licenciada en Psicología, ocupó también el primer puesto en el área de otros conocimientos. Ella estudiará el máster en Administración Pública en la London School of Economics and Political Science, también ubicada en el Reino Unido.

Esta beca deberá cubrir los gastos académicos, pasajes internacionales, alimentación, alojamiento, seguro médico internacional, materiales de estudios y una subvención por concepto de trabajo de investigación para la obtención del grado.

Beca Presidente de la República está dirigida a profesionales peruanos con buen desempeño académico e insuficientes recursos económicos para que puedan realizar estudios de maestría o doctorado en las mejores universidades del extranjero.