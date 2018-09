“Mucha gente muere en el Perú por burocracia"

Andrea Díaz

Arequipa es sede de Tecnosalud, feria que expone equipamiento, tratamientos y medicamentos nuevos. Omar Neyra Colchado, presidente de COMSALUD, informa de esta actividad se desarrolla en el Mall Aventura Porongoche. Hoy se clausura en la noche.

¿Qué novedades trae Tecnosalud?

Este año, la tendencia en investigación de salud se enfoca en el diagnóstico temprano, desde reactivos que ayudan a diagnosticar tempranamente un tipo de cáncer, hasta equipos como tomógrafos 3D que permiten realizar escaneos completos no invasivos. Además, tenemos productos de muchas partes del mundo: EEUU, Europa, China, Brasil y Chile, entre otras.

¿A qué se debe que Perú no produzca tecnología médica?

Burocracia. La Sociedad Nacional de Industria presentó propuestas para mejorar la industria, sin embargo, el principal obstáculo es el Estado. No se puede promover la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y mejorar el acceso a los productos de salud por la burocracia. El exceso de normas aleja a los inversores, quienes se van a otros países.

¿Los procesos burocráticos incluyen controles de calidad?

No. Necesitamos una autoridad reguladora y técnica que promueva este tipo de industrias. No se cuenta con una por falta de papeles. Solo tenemos a Digemid, que se dedica a restringir productos sin documentos.

¿Cómo afecta a los pacientes toda esta demora burocrática?

Muchos enfermos mueren en el Perú por burocracia y nadie lo dice. Trabajamos en esto sensibilizando a las instituciones. Sabemos que existen productos que no llegan al país por estos trámites. Es muy difícil y costoso importar. El producto se encarece en un 50% más por la burocracia. Si no se accede al producto en el tiempo oportuno, las consecuencias pueden ser trágicas. Nos preocupa mucho el sector. El Estado no está ayudando.

¿Cuál es la participación del Estado durante todos estos años?

En poco tiempo tuvimos más de siete ministros de Salud y como no hay estabilidad, las políticas cambian y no se avanza. Tenemos diez años de políticas regulatorias inadecuadas, comparativamente hay menos acceso ahora que hace diez años. Hay más productos, porque se inventa más, pero hay menos acceso a estos. En un escenario realista no vamos a crecer y en un escenario pesimista el sector caerá 15%.

¿Cómo estarán las importaciones de productos médicos este año?

En el primer semestre hubo una subida en las importaciones, pero eso se debe a la inversión acelerada que se está teniendo a raíz de la corriente del Niño. Para el segundo semestre no habrá crecimiento. Actualmente nos comparamos con Chile, Colombia y México.