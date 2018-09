Tres padres venezolanos piden "limosna" en Chimbote para llegar a Tacna a trabajar

Tres ciudadanos venezolanos que partieron de su ciudad natal Valencia hace 22 días, han tenido que dejar a un lado todo tipo de vergüenza para pedir ‘limosna’ en las calles de Chimbote, en la región Áncash, con la finalidad de llegar a Tacna en busca de oportunidades.

Se trata de Adrián Valero Zambrano de 38 años, Jhonatan Baldus Hernández de 35 e Irwin Cuicas Machillanda de 36, quienes tuvieron que dejar a sus esposas e hijos en el país llanero con la finalidad de conseguir trabajo, dinero y enviarles para sus alimentos.

Los extranjeros contaron que al llegar al terminal de Quito en Ecuador, se quedaron dormidos y les robaron sus maletas, donde tenían ropa y dólares necesarios para poder llegar a su destino, donde les espera un familiar.

“Estamos pasando por un momento muy difícil, hemos perdido todo lo necesario para llegar a Tacna, solo tenemos esta ropa que llevamos puesta. Hay personas que nos han visto en estas condiciones y nos alcanzan comida, es que llevamos varios días caminando. He tenido que dejar a mis hijos, a mi esposa y mi trabajo de electrónica, porque ya no dábamos para más, lo que pasamos no se lo deseo a nadie”, sostuvo Adrián Valero.

Los extranjeros llevan un cartel pidiendo caridad a los chimbotanos hasta ahorrar un pequeño dinero para seguir con su recorrido. “Vamos a seguir pidiendo el apoyo de nuestros amigos los peruanos, tenemos fe de que llegaremos a Tacna, no le tenemos miedo a seguir enfrentando la vida en un país que no conocemos. En nuestra mente están nuestros hijos y demás familiares”, señaló Irwin Cuicas.

Los venezolanos dijeron que la situación económica en su país cada día es insostenible y el sueldo que percibían no les alcanzaba para poder subsistir.