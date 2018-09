Chimbote: cierran mercado por incumplir normas de seguridad

La Secretaria de Defensa Civil de la provincia del Santa (región Áncash) dispuso el cierre de uno de los centros de abastos más concurridos de Chimbote por incumplir las normas de seguridad de edificaciones, saneamiento físico legal, ordenamiento, y sobre todo por no contar con licencia de funcionamiento.

El jefe de esta entidad, Guillermo Abrill León, recordó que a mediados del año pasado hicieron observaciones al centro de abasto Dos de Mayo; sin embargo, los más de 4 mil 500 comerciantes no han tomado interés para levantarlas, colocando en riesgo la integridad de los cientos de clientes que acuden a diario.

“Nosotros hemos agotado todo tipo de entendimiento con ellos, incluso a través de la comisión de control y orden del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana; pero al ver que no hay solución tenemos que actuar. Están construyendo en terrenos que no han sido saneados, les hemos dicho que desistan, pero no hacen caso, parece que fuese tierra de nadie”, sostuvo.

El funcionario recordó que la Fiscalía de Prevención del Delito ha recomendado a la Municipalidad Provincial del Santa para que ejecute el cierre hasta que se adopten las medidas de seguridad en un plazo de 30 días, de lo contrario procederán a la clausura definitiva.

“Sabemos que esto va a generar un problema social, pues ahí va todo tipo de gente para hacer su mercado, pero deben comprender que no pueden exponerse en un lugar con malas condiciones eléctricas, tugurización, falta de señalización y zonas de evacuación y presencia de material inflamable que podría ocasionar incendio”, manifestó.

Abrill León exhortó a los vendedores, una vez notificados, evitar abrir sus puestos porque la comuna -con apoyo de un contingente de la Policía Nacional- procederán a su cierre inmediato en cumplimiento de la norma.