Contraloría detecta riesgos en sistema contra incendio en túnel de Línea Amarilla

La Contraloría detectó riesgos en el sistema contra incendios y en el sistema de monitoreo de los niveles de presión de agua en el túnel del proyecto Línea Amarilla, que pueden restar capacidad de respuesta ante una situación de emergencia y afectar la seguridad estructural del túnel, respectivamente.

Un equipo de auditores realizó una acción simultánea entre el 2 de julio y el 27 de agosto del año en curso al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla, cuyo monto de inversión alcanza los US$ 495 millones.

Este proyecto, aún en ejecución y a cargo de la Municipalidad de Lima, une los distritos de San Juan de Lurigancho y el Callao. Cuenta, entre otros componentes de infraestructura, con un túnel construido debajo del Río Rímac de aproximadamente 1.6 km. de longitud. El objetivo del proyecto vial es mejorar la fluidez del tránsito en Lima.



“Cabe señalar que los riesgos se detectaron en los primeros 300 metros del túnel en dirección hacia el primer puerto. El túnel, que entró en operación en junio de este año, pertenece a la Sección 2 del proyecto, cuya ejecución se inició en abril del 2012”, informó la contraloría

Riesgos identificados en el informe de la Contraloría son:



1. Los extintores instalados en el túnel y que fueron seleccionados para la acción simultánea no cumplen con las especificaciones establecidas en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) y en las Normas Técnicas Aplicables, generándose el riesgo de disminuir la capacidad de respuesta oportuna ante una situación de emergencia.



De esta manera, se advirtieron dificultades en el acceso a dichos extintores, así como en la distancia al extintor más cercano siendo esta de 38.36 metros, superando en 23.36 metros a la distancia establecida en el EDI y en la normativa aplicable (15.00 metros). Asimismo, se identificó la falta de extintores en las salidas del túnel.



2. La falta de sustento técnico en el sistema de monitoreo de presión del agua sobre el túnel implementado por el Concesionario, genera el riesgo de no garantizar la seguridad estructural y el adecuado funcionamiento del túnel durante su vida útil.



El equipo de auditores evidenció que los informes técnicos elaborados por el Concesionario respecto al sistema de monitoreo, no cuentan con el sustento técnico relacionados a: i) la ubicación de la red de medición, ii) profundidad, iii) parámetros de medición y iv) el tipo y características de los equipos para medir el nivel de presión de agua en función a las condiciones hidrogeológicas propias del túnel.



La Contraloría comunicó oportunamente a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima los riesgos identificados a fin que disponga las medidas inmediatas que permitan superar los aspectos revelados.



Dicha Gerencia debe comunicar a la Contraloría las acciones preventivas pertinentes que se tomarán ante los riesgos advertidos en un plazo no mayor de 20 día hábiles de recibido el informe (28 de agosto de 2018).