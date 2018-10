ONPE: ¿Cuánto es la multa por no cumplir como miembro de mesa en las elecciones 2018?

¡Atención! La ONPE ya sorteó a los miembros de mesa, entre titulares y suplentes, y ha dado a conocer la multa para aquellos que no cumplan con su deber cívico. El monto fijado de la sanción es de S/ 207.50. Para estas Elecciones 2018 se instalarán 80,940 mesas de sufragio en todo el Perú.

A dos días para las Elecciones 2018, la ONPE acelera la organización de estos comicios, más aún tratándose de la designación de los cientos de miles de miembros de mesas, entre titulares y suplentes, quienes estarán a cargo de velar por el buen desarrollo de esta fiesta democrática.

Cabe señalar que la ONPE indicó que en cada mesa habrá un presidente, secretario y tercer miembro, así como tres miembros de mesa suplentes para llevar a cabo las próximas Elecciones 2018.

¿Cuánto es la multa por no ser miembro de mesa en las Elecciones 2018?

La ONPE señaló que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función y de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/ 207.50.

Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no votar.

Excusa para no se miembro de mesa de mesa electoral

Grave impedimento físico o mental

Necesidad de viajar al extranjero

Ser mayor de 70 años

Ser funcionario y empleado de organismos que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec)

Ser autoridad política y miembro de los concejos municipales

Integrar los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el JNE

Ser cónyugue y pariente en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en donde votas

¿Cuánto pagarás si no vas a votar a las Elecciones 2018?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes, a partir de los 18 años, en los distritos donde se llevarán a cabo este proceso electoral. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

El portal de la ONPE indicó que los electores que no ejerzan su voto en las Elecciones 2018 del 7 de octubre recibirán una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su D.N.I.

Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Hay multa para los peruanos que estén en el extranjero durante las Elecciones 2018?

Si un ciudadano está fuera del país y en su D.N.I. figura como dirección cualquier distrito del Perú, mantiene su obligación al sufragio y al cargo de miembro de mesa en caso salga sorteado para as Elecciones 2018. Por lo tanto, se le impone la multa correspondiente en caso de no concurrir al sufragio y ejercer el cargo de miembro de mesa.

Si la persona está fuera del país por motivos de salud o de estudio puede tramitar una justificación por sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad a cargo de otorgar las dispensas después de un proceso electoral.