Chiclayo: niña con “Soplo al corazón” necesita ayuda urgente para ser operada

Una joven pareja de padres de familia se encuentran muy preocupados por la salud de su niña de 1 año y 8 meses, debido a que tiene un inusual mal registrado a los 2 meses de nacimiento conocido como “Soplo al corazón”, una abertura que le fue diagnosticada a la altura del tabique auricular derecho.

Según la explicación del médico del Hospital Regional, cuando fue atendida por primera vez, un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco, el ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo desigual a través de las válvulas cardíacas o del corazón.

Thalía Lazo Tiparra (24) señaló que no cuenta con dinero para el tratamiento de su segunda hija debido al alto costo que debe cubrir con alimentos y medicinas de la pequeña Ariana, quien fue internada en una ocasión en el Hospital del Niño en la ciudad de Lima.

“Tenía cita el 4 de julio para que se programe la operación a mi hija, sin embargo al no tener dinero para cubrir pasajes, alimentación y estadía en la capital para mi pareja y yo perdimos el cupo, por ello creamos una cuenta en Facebook con el nombre de Ayudemos a Ariana, a fin de poder recibir la solidaridad de los chiclayanos”, señaló.

Agregó que su conviviente Cristhian Lazo Mimbela (32) la acompaña a todos los controles de la niña y lo despidieron de su trabajo en una conocida empresa de tv cable, por las constantes ausencias que le descontaban del sueldo, quedándose en la calle y con menos recursos.

“Tenemos que organizar polladas para recaudar fondos a fin de cubrir la alimentación de mi hija, me recetaron una leche que vale 100 soles y no me alcanza, por eso le doy leche de tarro de 4 soles”, afirmó con tristeza.

Indicó que algunos amigos y vecinos del pueblo joven San Antonio de Chiclayo donde viven, apoyan con las actividades, sin embargo no es suficiente, sobre todo porque la pequeña Ariana, por ello espera el apoyo de ciudadanos, instituciones y autoridades para que se comuniquen al celular 976273186.