¿Qué pasa si me masturbo demasiado y cuál es el límite diario?

La masturbación es un acto sexual muy recomendado de realizar porque te ayuda a conocer más a tu cuerpo y de que forma te gusta sentir más placer, además ofrece beneficios físicos como la liberación de estrés y dopamina.

No obstante, esta acción puede volverse perjudicial para la salud cuando se sale del control del sujeto. Los sexólogos Christian Martínez y Norma Bejarano lo explican.

¿Qué sucede si te masturbas en exceso?

Ambos especialistas comentaron que si la persona se masturba de manera compulsiva puede convertirse en una adicción y por ende ya no puede ser controlada por la persona.

“Cuando afecta la vida cotidiana. Causa angustia, porque la persona empieza a percibir que lo está haciendo de manera compulsiva y tiene un malestar”, dice Norma Bejarano.

Por otro lado, el sexólogo Martínez señaló que si bien “las prácticas no son malas en el tema de sexualidad, el problema surge cuando se hacen porque es lo único que genera placer”.

¿Cuáles son los signos de la masturbación compulsiva?

Cuando la práctica se realiza no por placer, sino por aliviar algún malestar de ansiedad, estrés, depresión o para evadir problemas personales.

Cuando se hace en contextos inapropiados, como lugares públicos.

Cuando hay inflación por el excesivo estímulo del prepucio o de la vulva.

Cuando se prefiere la masturbación a que estar con la pareja o no está siendo placentero para la pareja y se le genera un malestar.

¿Cuál es el límite diario de veces que se puede masturbar uno?

Para que se considere un problema, la masturbación no es necesario que haya un número de veces determinado, sino más bien el descontrol de estas veces que se hace.

“El número de veces no importan, porque no se trata de la frecuencia, sino de como afecta, puede ser 150 y no pasa nada, pero si le genera molestias como las que ya se mencionó, tocaría tocar evaluar”, dijo Bejarano.

“Si lo haces todos los días, mañana, tarde y noche, pero eso no interfiere en las cosas que haces, entonces no hay problema”, agregó Martínez.

Finalmente, ambos expertos recomendaron pedir ayuda si se tiene este problema con un sexólogo, ya que no se trata con un psicólogo simple.

“Hay varias formas de abordarla, algunos pacientes, dependiendo de su diagnóstico, van a necesitar fármacos, o un tratamiento disciplinal o interbulatorio”, finalizó Bejarano.