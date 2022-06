¿Es el hombre fértil durante toda su vida?

La fertilidad en los hombres funciona de una manera muy diferente a la de las mujeres. Personajes como Mike Jagger, Julio Iglesias y Paul McCartney han sido papás a edades muy avanzadas, pero eso no significa que todos puedan hacerlo y que sea ideal serlo hasta tal edad.

Para conocer detalles sobre los factores que influyen en la fertilidad y cómo se puede mejorar el esperma, el médico especialista en urología Jorge Saldaña nos lo explica.

¿Hasta qué edad un hombre es fértil?

Un hombre produce espermatozoides desde niño; sin embargo, estos espermatozoides no tienen capacidad de fertilizar. Según el especialista, normalmente un varón a partir de que ingresa a la pubertad ya puede empezar a embarazar, así que el inicio de la fertilidad va a depender de la edad en que comience su desarrollo adolescente.

Por otro lado, en cuanto al límite de la fertilidad, el experto dijo que no hay un máximo de edad en la cual un varón pueda embarazar a una persona , ya que se ha visto a personas de 70 años o más ser padres. Sin embargo, conforme la edad avanza, el semen deja de tener las mismas cualidades.

¿Varía la calidad del semen con el tiempo?

La calidad del semen puede variar conforme pasan los años. La cantidad de expulsión de espermatozoides puede disminuir con el tiempo debido a factores como la mala alimentación, polución, infecciones sexuales, sobrepeso, estrés, el calentamiento global, las radiaciones, etc.

“ En el año de 1973, en cada centímetro cúbico se eyaculaban 99 millones de espermatozoides. En el año 2011 era de 47 millones y ahora en el 2022 se calcula que el varón esté eyaculando 33 millones . Cada vez el varón eyacula menos espermatozoides que antes”, dice Saldaña.

¿Qué factores pueden hacer infértil a un hombre?

Un varón puede tener problemas de infertilidad por varios temas físicos como problemas en el testículo, en la vía por la que sale el semen, hormonales, con la erección.

“Enfermedades como las paperas pueden dañar el testículo. Las várices en los testículos, quimioterapia, infección o cáncer en la próstata, infección en la uretra, y la criptorquidia, que es cuando los testículos en algunos niños no bajan”, mencionó el médico urólogo.

También se puede tener problemas de fertilidad cuando se sufre de disfunción eréctil, porque no se puede llegar a una erección, por ende, no hay un orgasmo y no puede embarazar a la pareja. De la misma forma, las personas que tienen un micropene. Y, finalmente, los chicos que usan anabólicos de manera desproporcionada.

¿Se puede mejorar la calidad del semen?

Para evaluar la calidad del semen, primero se tiene que evaluar cosas como el consumo de comida chatarra y la obesidad. También si hay una causa de fondo, como la infección o temas de erección.

Luego de cerciorar ello, puedo hacer cosas como comer sano, ejercicios, reducir la ingesta de drogas y alcohol.