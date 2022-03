Eyaculación precoz: las razones de este problema y cómo controlarlo

En medio de las relaciones sexuales, muchas personas se quejan de la presencia de la eyaculación precoz en sus parejas. En algunos casos, este es un motivo para poner en pausa o cortar el vínculo con alguien. Si bien, en realidad, se trata de algo común, cuando esto sucede reiteradas veces puede ser la manifestación de un problema de salud sexual o médico.

En el inmenso abanico de colores entre las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, entre otras, también existe la preocupación por prolongar y compartir el placer. Si eres de las personas que disfruta mucho de la intimidad sexual, pero aún tiene muchas dudas e incomodidades sobre la eyaculación rápida, esta nota es para ti.

¿Por qué se presenta la eyaculación precoz?

En conversación con La República, la sexóloga clínica Ecjoyster Barradas explicó que, entre sus tantas causas, la eyaculación precoz se origina principalmente con la masturbación. Es decir, según la especialista, empieza cuando el entorno familiar hace creer a los jóvenes que el masturbarse es algo prohibido. Por ello, existe una tendencia a “hacerlo rápido” que más tarde se convierte en un problema. “Se les ha dicho que eso es malo, que eso no se debe hacer. Lo hacen a escondidas para que no los descubran (...) No pueden tomarse el tiempo suficiente para ello y ahí comienza el primer problema”, detalló.

Barradas también comentó que, ya en las relaciones sexuales, es cuando la persona con pene prefiere tener intimidad “detrás de la puerta”. Con ello se refiere a que, por el miedo a ser descubierto, aprovecha cualquier oportunidad para realizar el acto sexual a escondidas o en cualquier sitio donde nadie sepa nada.

Además, la sexóloga agregó que otro factor de la eyaculación rápida es el coito interrupto. Esto sucede cuando se tiene la sensación de querer eyacular e, inmediatamente, se retira el pene para detener la penetración y venirse afuera. De esa manera, como una de las causas de mal aprendizaje, esto deviene en el miedo a terminar.

¿Qué pasa si la eyaculación precoz viene con dolor?

Para la especialista, al tratarse de algo patológico, es decir, cuando en la eyaculación aparece mucho dolor en el glande (cabeza del pene) o desde la próstata, existen los siguientes problemas:

Prostatitis

Infección a nivel del glande

Infección del pene.

En esa situación, es importante acudir a una consulta con algún médico especialista en tratar estas enfermedades.

¿Cómo evitar o controlar la eyaculación rápida?

Para la sexóloga Ecjoyster Barradas, si se quiere controlar la eyaculación precoz, se debe recibir terapia y tratamiento. Primero, se tiene que “reeducar a la persona para que aprenda a tener control de su respuesta eyaculatoria”. Es decir, para que pueda disfrutar de su masturbación y del acto sexual. Además, recomendó realizar los ejercicios de Kegel, los cuales consisten en “presionar y soltar los músculos del pene”.

Asimismo, la especialista señaló que el disfrute posterior en la vida sexual depende de que los padres respeten el tiempo de masturbación de sus hijos. También precisó que, en el caso de las parejas sexuales, estas no deben escandalizarse porque uno de ellos se masturbe ni tampoco pueden presionar a la persona a no hacerlo porque se trata de “algo completamente fisiológico”. “O supongamos que la pareja tenga prohibido la penetración, porque casi siempre dicen que tienen prohibido las relaciones sexuales, y pues, si tiene el deseo de masturbarse, ¿por qué no hacerlo?”, finalizó.