Qué es la resiliencia y cómo puede ayudarnos en tiempos de cuarentena

La medida de cuarentena que ha dado el Gobierno del presidente Martín Vizcarra a causa del coronavirus ha puesto a prueba la salud mental de millones de peruanos. Por eso, ahora más que nunca es importante que los ciudadanos desarrollen su capacidad de resiliencia.

La magíster en psicología Lila del Águila explicó a La República que este en un proceso que ayuda a los seres humanos a salir transformados de experiencias difíciles.

PUEDES VER Diez recomendaciones para enfrentar al COVID-19, según la OMS

“La resiliencia tiene que ver con esta capacidad de las personas para salir fortalecidas de las situación de crisis”, declaró.

Durante la pandemia, esta capacidad ayuda a las personas a que puedan adaptarse; es decir fortalecer su lado creativo para hacer cambios necesarios en su vida y asimilar la delicada situación que vivimos; sin embargo, no todos tienen las mismas facilidades y condiciones para afrontar este proceso.

La resiliencia es un proceso que ayuda a los seres humanos a salir transformados ante difíciles situaciones.

“No es lo mismo pasar la cuarentena en una casa con 5 habitaciones, donde hay espacio de sobra, que en un departamento con dos habitaciones para tres personas [...]. Otro punto son las condiciones previas. Si me he preocupado por fortalecer mis recursos para adaptarme, entonces me voy a adaptar mejor. Hay personas que todo el día están aburridas y si estoy aburrida, puedo sentirme mal y se puede desarrollar depresión”, explicó la profesional.

La resiliencia no significa que la persona no va experimentar momentos de angustia o dolor, sino que va a pasar por un proceso en el que se acostumbra a una pérdida. La psicóloga lo divide en cinco etapas.

La primera es la negación. Por ello, “muchas personas siguen saliendo de sus casas, pues piensan que no le vas a pasar nada”, detalla del Águila.

La segunda fase es la rabia, porque los planes de vida se ven alterados, luego viene la culpa y la pena. La etapa final es la adaptación, donde la persona “aprende a vivir con la situación”.

La resiliencia no significa que la persona no va experimentar momentos de angustia o dolor.

Para impulsar el proceso de resiliencia, las personas pueden implementar diversas actividades en su día a día.

“Yo cambiaría aspectos en tres puntos: corporales o físicos, espirituales y emocionales. Lo espiritual tiene que ver no solo con nuestra conexión con la divinidad, sino también con la naturaleza. Para lo físico se puede establecer una rutina de estiramientos y en lo emocional cerrar etapas pendientes con otras personas”, expuso.