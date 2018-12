Consumir medicamentos vencidos causan daños a la salud

El consumo de medicamentos vencidos o en mal estado, puede originar desde alergias hasta infecciones que agravan la enfermedad que se busca combatir, por ello se recomienda a la población revisar el botiquín en casa y eliminar responsablemente las medicinas vencidas, informó la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa).

Con el fin de acopiar estos productos farmacéuticos y evitar que personas inescrupulosas los recojan de la basura para comercializarlos de manera ilegal, la Digemid iniciará este 13 de diciembre la Segunda Campaña de recojo de medicamentos vencidos y no utilizables en Lima Metropolitana.

Para esto se han instalado puntos de acopio permanentes en la sede central del Minsa situado en Jesús María, en la sede de la Digemid ubicada en San Miguel y en los locales del Colegio Químico Farmacéutico de Surco y Miraflores. A la vez, el 13 y 14 de diciembre se ubicarán puntos de recolección temporales en diversos establecimientos y mercados de la capital donde la población podrá dejar sus medicinas vencidas o en mal estado, que luego serán adecuadamente eliminadas.

Los medicamentos pueden ser tabletas y cápsulas, que se encuentren en mal estado de conservación (aplastadas, rotas, etc.), los sobrantes de un tratamiento (jarabes, pastillas, etc.), productos farmacéuticos que se abrieron varios meses atrás (jarabes, gotas oftálmicas, cremas, etc.), pues estos productos están contaminados con los microorganismos del ambiente y/o medicamentos vencidos.

La Digemid aconseja a la población, que al desechar los medicamentos, rompa los envases de plástico, insertos o cajas de los medicamentos, deseche todo jarabe, gotas, ungüentos, una vez terminado el tratamiento. En el caso de las sobras de los jarabes deben diluirse en agua antes de ser eliminadas, mientras que las tabletas o pastillas se deben moler o aplastar antes de desecharlas. De esta manera evitaremos que sean reciclados.