Niños a partir de los 2 años deben pasar despistaje de 'ojo perezoso' para prevenir discapacidad visual

Las niñas o niños, a partir de los 2 a 3 años de edad, deben pasar por un despistaje de ambliopía, a fin de prevenir una discapacidad visual permanente a causa del también llamado 'ojo perezoso'.

Con el objetivo de cuidar la salud ocular desde temprana edad, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud (Minsa) realizará este sábado 27 de octubre una campaña gratuita de descarte de ambliopía y estrabismo (ojos que no miran en la misma dirección).

La jornada será en la sede del INO, ubicada en la Avenida Tingo María 398, en el Cercado de Lima, desde las 8:30 de la mañana a las 12:00 del mediodía. Se brindará atención a 250 pacientes menores de 10 años (no incluye medida de la vista).

Los padres de familia o cuidadores deben tomar en cuenta que el horario de recepción será de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., el niño o niña no deberá tener consultas oftalmológicas anteriores, y es obligatorio llevar el DNI del menor.

Recuerde que la ambliopía es reversible si se trata a tiempo, de lo contrario, puede ocasionar discapacidad visual debido a que el ojo que no está afectado trabaja solo y esto provoca la pérdida de la visión en el otro ojo.