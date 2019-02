Felicitan estilo de vida de Arzobispo que reemplazará a Cipriani [FOTOS]

Por intermedio de la red social de Facebook, un usuario hizo una publicación para resaltar las cualidades del actual Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio.

En ella resaltó la sencillez del padre Castillo, como se le conoce, así como su modo de vivir y transportarse.

Nelson Coronel, el ciudadano que realizó la publicación el pasado domingo 24 de febrero inició su relato comparando al cardenal Juan Luis Cipriani con el sacerdote de 69 años de edad que lo reemplazará.

“Caminaba por la bajada de San Lázaro, el ingreso al Rímac, cuando observé que la gente volteaba y comentaba al paso de un ciclista al que muchos saludaban. Me explicaron que es el padre Castillo, el nuevo arzobispo de Lima que reemplaza a Cipriani. El padre Castillo, un cura diocesano, sigue atendiendo la parroquia de San Lázaro, de la que él es párroco y, como siempre lo ha hecho, se desplaza en bicicleta pues no tiene automóvil, ni chófer, ni guardaespaldas y al parecer no utilizará tampoco ni el auto de lujo ni el personal de servicio que apoyaba a Cipriani”, se puede leer en parte de su relato.

Inclusive mencionó la simpatía que le creo esta actitud del próximo cardenal, a pesar de ser agnóstico.

“Me produjo una simpatía inmediata su actitud y una demostración de los nuevos tiempos que empieza a vivir la Iglesia Católica de Lima, un cura "con olor a oveja" como ha pedido el Papa Francisco. A mi, que soy agnóstico, el padre Castillo me conmovió con esta demostración de sencillez y austeridad”, comentó

Por su parte, otros usuarios felicitaron y resaltaron este estilo de vida. Ellos resaltaron su sencillez y consideraron que su actitud otorgará mejoras a la iglesia católica.

Como se recuerda, este sábado 2 de marzo, el sacerdote Carlos Castillo Mattasoglio será ordenado nuevo Arzobispo de Lima en reemplazo del cardenal Juan Luis Cipriani.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).