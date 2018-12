Chorrillos: mototaxis transitan por avenida principal pese a prohibición [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano Piero García denunció el tránsito de mototaxis en las principales vías del distrito de Chorrillos, pese a que esa acción está prohibida por un ordenanza municipal.

Tal como se muestra en el vídeo enviado por el denunciante, varios vehículos menores transitan en la avenida Huaylas, mientras que no existe presencia de ningún personal de fiscalización. De acuerdo con la opinión de García, no se sanciona a estos infractores por lo que no hay supervisión del cumplimiento de la ordenanza.

“El alcalde de Chorrillos permite transito libre en circuito de playas y en avenidas principales del distrito. Según norma publicada por el peruano, eso está prohibido, sin embargo, no se fiscaliza ni se sanciona”, comentó el ciudadano mediante Reportero Ciudadano.

Ordenanza municipal

Según el artículo 38, ubicado en el capítulo VI de la ordenanza indica que realizar servicio de transporte de pasajeros y carga sólo será autorizará en vías alimentadoras de rutas, consideradas en el plan regulador de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en las vías urbanas que determine la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano donde no exista o sea deficiente el Servicio Público de Transporte Público Masivo.

Asimismo, en el artículo 39, se indica que el circuito de playas, la avenida Defensores del Morro ex Huaylas en toda su extensión y la avenida Guardia Civil forman parte de las vías prohibidas.

(Texto y fotos enviados por Piero García mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)