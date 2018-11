El Ángel: las historias que nunca mueren [FOTOS]

El Ángel es uno de los cementerios más concurridos de Lima, ubicado en el distrito de El Agustino. Fue construido a raíz de que el Presbítero Maestro, primer cementerio de carácter civil en América, se encontraba saturado.

Este cementerio alberga los cuerpos de alrededor 10 000 personas, entre ellos personajes célebres ligados a la música, política, televisión y demás como Lucha Reyes, Sebastián Salazar Bondy, Chabuca Granda, Chacalón, entre otros.

A finales del año pasado se terminó por restaurar la plazuela y el mural pintado por Fernando de Szyszlo que se ubican al ingreso del camposanto. La restauración se llevó a cabo a través de la Sociedad de Beneficencia de Lima.

Muchas de las tumbas datan su fallecimiento en el siglo XIX, se encuentran olvidadas, pero los cuidadores se encargan de limpiarlas y conservarlas, para no sentir el abandono de familiares o amigos.

Marinera de paz

Uno de los nichos albergaba la tumba de una mujer, cuya hija la visita al cementerio como cada año. Ella recuerda fielmente lo mucho que su madre disfrutaba la marinera, por tal razón había contratado un músico para que su fallecida madre siga gozando de la melodía como en vida lo hizo. Acompañada de un vaso de cerveza realizó un brindis en honor a su madre, en el cual aseveró que cada año le llevaría música.

Cuartel San Juan Bosco

Los nichos en este cementerio tienen aspectos peculiares. Cada uno es diferente a la vista, pueden tener adornos de cerámica, lápidas de distintos colores, figuras en tamaño real, etc. Sin embargo, en el cuartel San Juan Bosco se encuentra una sección que contiene nichos del mismo color y los mismos arreglos florales. No es una coincidencia, se trata de parte de la Congregación Salesiana del Perú. Ex alumnos, sacerdotes y otros miembros de la familia salesiana visitan sus tumbas cada año.

Un gobierno que no descansa

La tumba del ex presidente Juan Velasco Alvarado es una de las más visitadas dentro de este camposanto. Su nicho se encuentra lleno de flores colocadas por fieles simpatizantes. “Tú estás viendo, tu espíritu, tu alma está eterno, no se muere, está vivo. Velasco, nunca olvido todo lo que has hecho para nosotros”, clamaba una anciana de 88 años que visita la tumba cada año.

La misma mujer declaró que estaría siempre agradecida con este presidente: “Tú fuiste madre y padre para los hijos huérfanos que murieron en el año 70, en el terremoto de Huaraz, has traído 2666 niños por embarco, lo has tenido a cada uno de los niños como con su mamá, los has hecho crecer, ahora son jóvenes.”

“Velasco estaba con los pobres, a favor de los campesinos, cero corrupción”, dijo uno de los simpatizantes que se encontraba aquel cementerio, solo iba cada año por él. Estas personas tienen en común la admiración por este personaje ya que han vivido en carne propia su gobierno.

Líder histórico

En este cementerio yacen los restos del ya conocido líder aprista Armando Villanueva del Campo, quien descansa junto con su esposa Lucía Ortega de Villanueva. Su sepulcro se puede diferenciar del resto ya que tiene plantado el símbolo del APRA, el cual también se encuentra grabado en su lápida de piedra.

(Texto y fotos enviados por Valeria Lira Esquivel mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)