Callao: plantón contra la inseguridad ciudadana

Por intermedio del WhatsApp de La República, los vecinos de las urbanizaciones San José, San Joaquín y Santa Cecilia, ubicadas en Bellavista en el Callao, protestaron ante una de las casetas del serenazgo de la Municipalidad de Bellavista, pues en el distrito se ha incrementado la inseguridad ciudadana.

La vecina, que pidió que solo se le identifique por su nombre, informó que los residentes se dieron cita el día de ayer, martes 2 de octubre, para realizar un plantón frente a la caseta central del serenazgo del distrito, ubicada en el parque temático entre las avenidas Faucett y Venezuela.

En las imágenes se puede observar que los ciudadanos portaban carteles en los que exigían mayor seguridad y que el municipio contrate personal para un patrullaje constante y de esa manera vigilar las calles del distrito.

"No se entiende la situación. Se nos dice que no hay serenazgo por falta de pago, pero el área de seguridad cuenta con 50 cámaras, sin embargo no hay quien realice el monitoreo correspondiente. Lo cierto es que hay asaltos constantes, los delincuentes van con pasamontañas y se llevan los autos", escribió la la ciudadana mediante el WhatsApp de La República.

Los vecinos manifiestan que ellos pagan sus arbitrios puntualmente para obtener una buena seguridad, pero no saben que es lo que está pasando, ya que consideran que el distrito se ha convertido en territorio de la delincuencia.

Piden que las autoridades puedan contratar más personal de serenazgo, que acudan cuando los vecinos realizan sus llamados de auxilio.

La redacción del diario intentó comunicarse con el número 998 189 453 (de la Municipalidad de Bellavista), pero no se obtuvo alguna respuesta. Por ello, se espera que las autoridades puedan hacer su descargo pertinente al WhatsApp 941 000 000.

(Texto y fotos enviados por Silvia mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).