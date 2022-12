Pedro Castillo declaró desde prisión: “El que sí se ha levantado en armas es el actual gobierno”

El expresidente Pedro Castillo brindó sus descargos desde la audencia para apelar la prisión preventiva en su contra y negó ser responsable del delito de rebelión que le imputa la Fiscalía. En su lugar responsabilizó al Congreso de conspirar para acabar con su mandato y al gobierno de Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las marchas por el adelanto de elecciones.

“Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado, pero quiero agregar que yo jamás he cometido el delito de rebelión. No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero debo decir que quien se sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno”, señaló el ex jefe de Estado.

Sin embargo, se debe precisar que la vacancia de Pedro Castillo ocurrió por el golpe de Estado que intentó dar el último miércoles 7 de diciembre. Actualmente, el exmandatario cumple prisión preventiva de 18 meses en el penal Barbadillo por el presunto delito de rebelión.

“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien sí ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el expresidente

Asimismo, llamó una “venganza política” la situación judicial que afronta y pidió que se le revoque la prisión preventiva. Del mismo modo, dijo que hasta el momento no se ha podido contactar telefónicamente con su familia, quienes se encuentran en México tras recibir asilo político.