Pedro Castillo al Congreso: “En este periodo no tuvimos tregua, acusándonos sin ninguna prueba”

“A pesar de recibir un país que emerge de la pandemia con más de 200 030 mil peruanos fallecidos y del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando con nuestros compatriotas que depositaron la confianza para que el Perú cambie (…) Me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar para aclarar los proceso ante la justicia y no a la justicia mediática”, manifestó Pedro Castillo.

Noticia en desarrollo....