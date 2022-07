RMP: Cómo será de contundente el testimonio de Pacheco, que Silva ha dicho que se va a entregar

Bruno Pacheco ya comenzó a hablar ante la Fiscalía y, según su abogado César Nakazaki, el exsecretario general de Palacio se acogería a la figura de colaboración eficaz. Rosa María Palacios explicó que, hasta el momento, Pacheco ha dado cuenta de tres delitos que comprometen directamente al presidente de la República, Pedro Castillo: encubrimiento personal, colusión y cohecho.

Pacheco ha relatado que su fuga fue coordinada por Beder Camacho, subsecretario general de Palacio, por orden expresa de Pedro Castillo. RMP indicó que, de acuerdo al Código Penal, el encubrimiento personal implica sustraer a una persona de la acción de la justicia. El delito tendría una pena de hasta 15 años.

“Lo que dice el señor Bruno Pacheco es que recibe una llamada a un teléfono que le proporciona Beder Camacho en el Congreso de la República. En esa llamada, está el presidente de la República y le dice (a Pacheco) que Beder se va a encargar de su fuga: ‘Te van a llevar a una casa y te quedas ahí'. En efecto, lo meten a un carro, le ponen una capucha y lo llevan a Huaral. Él asume que son policías porque lo que puede ver en el piso son botas de policías”, relató Palacios.

Asimismo, Bruno Pacheco habría confirmado que existieron pagos ilícitos en los ascensos de la Policía Nacional del Perú. Los pagos de los generales habrían ascendido a 20.000 dólares. Esto computaría el delito de cohecho.

RMP precisó que Pacheco también ha hablado de los 20.000 dólares encontrados en su despacho dentro de Palacio. Esta cantidad sería producto de las coimas pagadas por los coroneles que ascendieron a generales. El exsecretario habría dado los nombres de 10 implicados.

“Ha aportado como prueba un documento de puño y letra del presidente de la República con los nombres de los generales. Está bien redondo, solo falta que los generales confiesen y ver quién se llevó la plata”, advirtió Palacios.

El exhombre de confianza de Pedro Castillo, además, ha asegurado que ‘Los Niños’, presunta organización criminal confirmada por congresistas que servirían al jefe de Estado, no serían seis,; sino 12. Esto configuraría el delito de colusión porque “implica la compra de votos”.

“Ayer se ha hecho una elección (de la Mesa Directiva) con 12 topos que no terminan de identificarse (...). Como será de contundente el testimonio (de Pacheco), que Juan Silva, a través de su abogado, ha dicho que en unos días se entrega él también”, alertó.

La Constitución, según Palacios, no posee solución ante la actual crisis; ya que esta no tiene un procedimiento especial para cuando una presidente comete delitos en el ejercicio del poder. Mientras no exista, Palacios subrayó que hay que buscar salidas constitucionales.

La más obvia, para la conductora de “Sin guion”, es que Pedro Castillo pida asilo político a embajadas como Bolivia, Colombia o México, así lo ha manifestado el exministro del Interior Mariano González.

RMP recordó que esta institución no protege al asilado por delitos comunes, caso del mandatario. Otra salida es que el profesor cajamarquino renuncie y se acoja a la colaboración eficaz. Sin embargo, es poco probable.

El adelanto de elecciones también sería una solución, pero no habría votos para aprobar una reforma constitucional en el Congreso de la República. La vacancia presidencial por incapacidad moral tendría el mismo problema.

“Bruno Pacheco no ha terminado de hablar y si Juan Silva se entrega y colabora con todo, el presidente se va quedando solo. Está acreditada su conducta, ¿qué más pruebas necesitan?”, cuestionó.