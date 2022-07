Gobernador de Cusco pide a presidente Castillo deslindar de acusaciones

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, señaló que es necesario que el presidente de la República, Pedro Castillo, deslinde con las serias acusaciones que ha hecho el ex ministro del Interior, Mariano Gonzales . Refirió que solo así se generará confianza entre la población o de lo contrario se continuará en una permanente incertidumbre.

Gonzales acuso a Castillo de obstruir la justicia al impedir la captura de prófugos, en clara referencia al exministro Juan Silva y al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

Benavente refirió que incluso el propio mandatario debería ser la primera persona en pedir que los prófugos se pongan a derecho y esclarezcan las denuncias. Dijo que, de lo contrario, es mejor que dé un paso al costado. “El mismo presidente debe pedir a estas personas (prófugos de la justicia) que de una vez se pongan a derecho (…). Si no es posible, obviamente que dé un paso al costado”, dijo.

Él también presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Perú (ANGP), adelantó que, si el mandatario no hace el deslinde necesario, lo más probable es que se continúe con la exigencia del adelanto de elecciones. Señaló que sería la única posibilidad de salir de la actual crisis en que se encuentra el país.

No obstante, la autoridad regional dejo entrever que no habría interés del mandatario de esclarecer las denuncias en su contra . Explicó que de lo contrario ya habría exhortado al nuevo ministro del Interior a capturar a los prófugos.

Incumplió

De otro lado, el gobernador regional, si bien reconoce la importancia de los consejos de ministros descentralizados, sin embargo, manifestó que no se está cumpliendo con los objetivos y se ha generado muchas expectativas entre las regiones. “Han propiciado un conjunto de promesas, pero al final no se está cumpliendo ”, dijo.

En relación a los anuncios para el 28 de julio, la autoridad regional dijo esperar que el mandatario garantice el presupuesto para la culminación del Hospital Antonio Lorena, pero también el tema de la masificación del gas, entre otros.

