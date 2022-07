AAR: “Que se vaya, que se largue Pedro Castillo y este Congreso”

Tras la abrupta salida de Mariano González del Ministerio del Interior, Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que ha surgido la sensación de que “el Gobierno de Pedro Castillo no da para más” porque “está abusando de su poder como presidente de la República”.

En ese sentido, diversas instituciones han manifestado su sentir. Transparencia ha indicado que Pedro Castillo “le ha dado la espalda a la democracia”. Siguiendo con ese discurso, Empresarios Unidos por el Perú también ha solicitado al Gobierno deslindarse de los actos de corrupción, colaborar con las investigaciones, pero, sobre todo, no entorpecerlas. Proética, mediante un comunicado, rechazó la degradación de la institución presidencial. Mientras que la Cámara de Comercio de Lima exhortó al Congreso a actuar en contra de la impunidad.

“Castillo está tan complicado que se quiere aferrar al poder porque sabe que saliendo va a ir a la cárcel”, señaló AAR.

La respuesta del Ejecutivo se dio varias horas después de la denuncia de Mariano González. Durante una conferencia de prensa, Aníbal Torres aseguró que su gabinete, junto a Pedro Castillo, siguen unidos. El primer ministro, además, alegó que no hay pruebas en contra del jefe de Estado.

“Nosotros no protegemos absolutamente a nadie. Como ustedes saben, el presidente de la República ha deslindado de la corrupción y lo ha hecho de forma tajante”, dijo Torres Vásquez.

Para Rodrich, es más que evidente de que Mariano González fue removido del Mininter porque iba a capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez mediante el trabajo del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú.

En tanto, el ministro de Defensa, José Gavidia, dejó entrever que Mariano González no estaba trabajando correctamente. “Yo lo llamaba y no me contestaba”, refirió. Alejandro Salas, titular de la cartera de Cultura, denunció que el exfuncionario “insultó a todo el gabinete”.

El conductor de “Claro y directo” expresó que ahora Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, funge la labor de vocero del Gobierno. El letrado ha adelantado que su defendido está preparando un mensaje para responder las acusaciones de González.

“A ese señor (Mariano González) lo han sacado porque estaba por capturar a los que van a hablar y dar el testimonio de que Pedro Castillo sería un ladrón”, aclaró el periodista.

Por su parte, el profesor cajamarquino afirmó que “ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa”, en referencia a la salida de Mariano González. “El país quiere que Castillo se vaya ya (...) Que se vaya, que se largue Pedro Castillo y este Congreso”, apuntó Rodrich.