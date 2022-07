RMP: “El problema no es solo Castillo, el Congreso también lo es”

Pedro Castillo termina su primer año al mando del país con una desaprobación de 74%, según la última encuesta de Ipsos Perú para El Comercio. Rosa María Palacios sostuvo que el jefe de Estado, al igual que el Congreso de la República, tiene una severa impopularidad.

Palacios detalló que Castillo Terrones tuvo el pico más alto en abril con un rechazo de 76%. Añadió que el presidente no ha logrado revertir la tendencia negativa que inició en octubre del 2021. En los primeros seis meses del 2022, el mandatario perdió 16 puntos porcentuales de su popularidad.

En ese sentido, recalcó que no son los peores números que un jefe de Estado pudo obtener, pues recordó que Alejandro Toledo llegó a 7% de aprobación. No obstante, aclaró que sí es “muy malo porque refleja un malestar desagregado”.

La abogada aseveró que Castillo Terrones aún conserva preferencia en la zona rural, pero esta no pasa del 30%. Asimismo, el sondeo ha revelado que el profesor cajamarquino cuenta con el respaldo mayoritariamente en hombres mayores de 43 años.

Aníbal Torres corre con la misma suerte que el gobernante. El primer ministro solo es avalado por un 18%. El extitular del Ministerio de Justicia comenzó su gestión con una alta desaprobación (54%) y ahora posee un 69%; es decir, más de dos tercios de los peruanos no aprueba su trabajo. “Cinco meses; es el primer ministro que más ha durado, tiempo récord para este Gobierno”, apuntó.

En tanto, María del Carmen Alva, de acuerdo a la conductora de “Sin guion”, tiene un panorama peor que el del Ejecutivo. La acciopopulista, que dejará la Mesa Directiva este 26 de julio, es aprobada por un 16%. La presidenta del Congreso inició su gestión con un 37% de desaprobación y termina con 72%.

RMP resaltó que la popularidad del Legislativo es aún peor que la de Pedro Castillo, Aníbal Torres y María del Carmen Alva. En esta primera legislatura, el Parlamento comenzó con 40% de aprobación y terminó con 14%. “Refleja la indisposición que tiene el país frente a un Congreso que no hace lo que tiene que hacer y no quiere hacer lo que tiene que hacer. Es clarísimo que la bicameralidad no va a ir a referéndum”, adelantó.

Entre la principales razones por las que el Legislativo no es avalado, de acuerdo a Ipsos Perú, se encuentra que los peruanos sostienen que a los parlamentarios “solo les importa sus intereses personales” (61%). Asimismo, consideran que “no están haciendo leyes a favor de la población” (36%) y que “han dado malas leyes que perjudican a la ciudadanía (28%).

“Hay una tremenda desilusión contra los poderes del Estado; eso es lo que recoge la encuesta de Ipsos. El Congreso no quiere entender que también es parte del problema, el problema no es solo Castillo, el Congreso también lo es, porque no ofrece soluciones a un Gobierno corrupto e incompetente como el que tenemos”, analizó.