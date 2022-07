Villaverde: “Vásquez me confirmó que Castillo recibió los S/30.000″

El empresario Zamir Villaverde afirmó que fue Fray Vásquez Castillo, actualmente prófugo de la justicia, quien le confirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió los S/30.000 que el exministro Juan Silva le solicitó como un préstamo debido a que el jefe del Estado todavía no accedía a su primer sueldo como alto funcionario del Estado.

“El Sr. Fray Vásquez Castillo me confirma la recepción de los S/30.000. (…) Juan Silva me pide un dinero para poder dárselo al Sr. Pedro Castillo porque necesitaba, porque recién habían entrado al Gobierno y no habían cobrado su sueldo. Específicamente me dijeron: ‘Préstame S/30.000 para darle al Sr. Pedro Castillo’”, dijo anoche en entrevista concedida a Willax TV.

Como se sabe, en el marco de su proceso de colaboración eficaz, Villaverde García reveló en un informe fiscal que el presidente Pedro Castillo habría percibido S/50.000 de los S/100.000 que supuestamente entregó anteriormente al exministro de Transportes Juan Silva relacionado con la licitación del Puente Tarata III.

También se detalló la entrega de S/30.000 y un teléfono iPhone al jefe del Estado, información que se apoya en el testimonio brindado por el colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, quien no sería otro que el mencionado empresario.

Pide garantías

Más temprano, tras su detención en una comisaría del sector de La Planicie, en el distrito de La Molina, durante la noche del último miércoles 13, el empresario Zamir Villaverde anunció que pidió garantías en contra del mandatario.

“Hoy acabo de presentar las garantías contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante la Subprefectura de La Molina. No me queda otra que defenderme. Por nuestro país”, señaló mediante una publicación en la red social Twitter.