María del Carmen Alva: “Pedro Castillo debería reunirse con los ronderos y pedirles una explicación”

La presidente del Congreso de la República, María del Carmen Alva se refirió al secuestro al periodista Eduardo Quispe, del dominical “Cuarto Poder”, a manos de presuntos ronderos. En esa línea, la titular del Parlamento pidió a Pedro Castillo que se reúna con las rondas campesinas y exija una explicación por lo sucedido el último 6 de julio en Cajamarca.

La congresista de Acción Popular rechazó las acciones del grupo de campesinos y consideró muy grave que se amenace a la prensa, más aún tras la difusión de una denuncia por supuesto tráfico de influencias de la cuñada del mandatario Castillo.

“Esto no puede volver a pasar. No se puede permitir. Espero que el presidente rechace esto y tome cartas en el asunto. Lamentablemente, no oímos al presidente o al premier que se pronuncien en contra”, exclamó la presidenta del Parlamento.

Asimismo, Alva exhorto al jefe de Estado pedir explicaciones al grupo de personas que atentaron contra la libertad de Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, reportero y camarógrafo, respectivamente, de “Cuarto poder”. “El presidente de la República debería reunirse con los ronderos, debería llamarlos y pedirles una explicación. Si él no pone el límite o el paro, la próxima semana podrían ser ustedes”, sentenció.

Alva: La ley mordaza es un ataque contra la libertad de prensa

Durante el diálogo con los medios, María del Carmen Alva habló acerca de la ley mordaza, iniciativa lesgilativa por parte del Ejecutivo que propone sancionar a los jueces y fiscales que revelen información reservada. En esa línea, la parlamentaria sostuvo que ese proyecto de ley es un atentado contra la libertad de prensa.

“La ley mordaza es un atentado contra la libertad de expresión. La mayoría de los voceros están en contra. Recordemos qué ha pasado con Cuba y Venezuela: lo primero que toman son los medios”, aseveró.