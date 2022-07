Gobernador de La Libertad critica a Castillo por no apoyar en la lucha contra el crimen

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, lamentó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no cumpla sus compromisos de destrabar la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) y de otorgar apoyo en la lucha contra la delincuencia. Esto, pese a ofrecimientos durante conversaciones sostenidas en Lima.

“Me había reunido con el presidente y le manifesté que era necesario que en Trujillo se aborde dos puntos que para nosotros eran muy importantes. (La primera era) terminar la presa Palo Redondo, me dijo que estaba totalmente asegurado el destrabe y le pedí que comunique eso. Además, que se pronuncie sobre la inseguridad, que no solo es un problema de La Libertad, sino de todo el país. No lo hizo pese a que había dicho que lo haría”, lamentó Llempén.

Llempén manifestó que falta presupuesto para Seguridad Ciudadana. Foto: GRLL

Respecto al problema de la alta tasa de criminalidad, el gobernador habló sobre el “Plan nacional de seguridad ciudadana”.

“Pero sé que ya está hecho. Lo malo es que no manifiesta ningún compromiso ni tiene objetivos a corto plazo. Parece ser otro saludo a la bandera. No podemos estar recibiendo migajas para los esquemas de seguridad ciudadana”, enfatizó.

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), presidido por Llempén, se reunió recientemente. En esa línea, estableció un compromiso para que, en los próximos 30 días, se cuente con un plan específico para intervenir a los cinco sectores donde la delincuencia incide más.

Además, se señaló que los principales problemas son el crimen organizado, tráfico de tierras, minería ilegal, narcotráfico y la trata de personas.

“Esto exige que hagamos un ataque directo. Necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado de derecho: Policía, Ejército, Poder Judicial, Ministerio Público y las municipalidades. La seguridad ciudadana es una facultad expresa de las municipalidades, pero se necesita un presupuesto”, acotó.