Pedro Castillo: construyen helipuerto informal en Chota para uso exclusivo del presidente

Un nuevo problema se suma a la lista de conflictos que enfrenta el presidente Pedro Castillo, esta vez se trata de la construcción de un helipuerto informal dentro de los terrenos de los padres del jefe de Estado, en Tacabamba, distrito de Chota, que se encuentra en funcionamiento desde abril del 2022 y del que ninguna entidad estatal se quiere hacer cargo.

Según el informe presentado por el programa “Cuarto poder”, existe una contradicción sobre quién habría ordenado la construcción de esta obra que beneficiaría directamente al presidente, pues le permite llegar y partir con toda comodidad y sin necesidad de un registro previo. La misma que, además, presuntamente no fue declarada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El secretario de prensa del Palacio de Gobierno, Rodolfo Idrogo, indicó que la obra se trataba de “un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad”; sin embargo, cuando se le consultó al alcalde de Tacabamba, Walter Agip, sobre la procedencia de la obra, este aseveró que esta construcción informal ha sido montada “en una propiedad privada y, por ende, se puede construir lo que al dueño le plazca”.

Pero esta no es la única contradicción en este caso. En el informe periodístico, el alcalde señaló que el helipuerto informal no era parte de las obras de su gestión; no obstante, existen testigos de la zona que afirmaron que la maquinaria usada para ejecutar la construcción (un cargador y un rodillo) pertenecía a la municipalidad de Tacabamba.

De corroborarse que esta obra habría sido ejecutada “a pedido de la familia” de Pedro Castillo, quien hace uso del espacio implementado en casa de sus padres, se podría iniciar una nueva investigación en contra del mandatario, la cual, según el exministro de Defensa Pedro Cateriano, debería ser realizada por la Contraloría General de la República.

Cateriano también aseveró que estas acciones podrían constituir “un delito de peculado” si se corrobora la existencia de una posible “malversación de fondos”.