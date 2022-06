Martha Moyano: “Pedro Castillo ha fugado para nosotros y, malcriadamente, se va”

El presidente de la República, Pedro Castillo, decidió no asistir a la citación en Palacio programada por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pactada para este lunes 27 de junio a las 9.30 a. m., con el fin de que responda sobre las investigaciones en su contra por el caso Sarratea y otros vinculados a exfuncionarios, quienes cobraban montos de dinero tras licitaciones irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Al respecto, Martha Moyano, integrante del grupo de trabajo y congresista de Fuerza Popular, dijo que “no le asombra” la actitud del jefe de Estado. Además, consideró que Castillo “está huyendo” de las investigaciones que aborda la comisión.

“Es una pena que él dé este mensaje a la nación. Le puede decir a cualquiera: ‘Escápense, váyanse, huyan, no declaren’. Eso está mal. No sé si entenderá el señor (Pedro Castillo) qué cosa es lo que está mal y qué cosa es lo que está bien”, declaró al canal del Congreso.

Para Martha Moyano, Pedro Castillo “está faltando a la norma”, ya que se encuentra en calidad de investigado en la comisión, por lo que se le exigiría “asistir, dar la cara y enfrentarse” a las preguntas planteadas.

“Dice que no se corre, pero esa cadena (en Palacio) dice mucho. El señor se ha ido. Simplemente, (Pedro Castillo) ha fugado para nosotros y, malcriadamente, prepotentemente, toma una decisión y se va”, acotó.

Más temprano, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, señaló que el mandatario no recibirá a la comisión porque no se garantizó “el debido proceso”.

“El abogado (Benji Espinoza) lo asesora mal porque el abogado que quiere defender a alguien del Parlamento tiene que conocer el procedimiento parlamentario primero. No hubo ningún mensaje”, respondió Moyano.

Por otra parte, la parlamentaria recordó que cuando Pedro Castillo acude a la sede del Palacio Legislativo, “no se le ponen policías ni cadenas” en su ingreso ni tampoco a los ministros de Estado.