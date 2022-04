Pedro Castillo: Karelim López declaró haber financiado parte de la fiesta de cumpleaños del presidente

Durante sus conversaciones con la Fiscalía, la colaboradora eficaz Karelim López indicó que cumplió el papel de organizadora y financista en la fiesta de cumpleaños del presidente Pedro Castillo, que se realizó en el Palacio de Gobierno el pasado 19 de octubre de 2021. En el evento estuvieron presentes tanto Bruno Pacheco como los sobrinos de Castillo, quienes en la actualidad se encuentran en calidad de prófugos.

Esta no sería la primera vez que Karelim habría organizado una fiesta para la familia presidencial, ya que en diciembre de 2021 también habría planeado la fiesta de la hija del presidente. En el caso de cumpleaños del presidente, López declaró que la celebración se había organizado con poca antelación y de manera imprevista, lo que se corrobora con el registro de visitas del Palacio de Gobierno: se registra una visita de Karelim López a Bruno Pacheco que quedó declarada como reunión de trabajo.

Según la lobbista, la fiesta debía contar con diferentes entretenimientos, como show de mariachis, una presentación en el Brisas del Titicaca, música típica y cócteles con carnero al palo. López reveló que todos estos lujos le costaron un total de 7.000 soles de los cuales 5.000 fueron brindados por Bruno Pacheco.

“Yo gasté en todo ello 7.000 soles, de los cuales 5.000 me entregó Bruno Pacheco indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2.000 restantes”, explicó López, dando a entender que incluso los ministros habrían destinado dinero de sus recursos para complacer al presidente.