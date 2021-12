Pedro Castillo EN VIVO: Fiscalía no pudo hacer diligencias en Palacio de Gobierno por caso Petroperú

Juan Cadillo León, extitular del Ministerio de Educación (Minedu), descartó que vaya a asumir nuevamente dicha cartera. Esto, luego de que el pleno del Congreso de la República aprobara censurar a Carlos Gallardo de su cargo en el Minedu tras los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

“No me lo he propuesto. Me lo han dicho los amigos, pero creo que no es una opción en este momento. Esperaríamos que otra persona pueda asumir el ministerio (de Educación) y desde mi función, que es dentro del Consejo Nacional de Educación, daré todo el apoyo”, declaró en RPP.