Pedro Castillo: El alza del pan, del gas y del dólar no es porque llegamos a gobernar

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con gremios de expendedores y voceadores de los diarios (los llamados canillitas) y durante el encuentro señaló que la subida de precios de algunos productos no se debe a su presencia en el Ejecutivo. Asimismo, dijo que aquellos que han “venido gobernando pensando en los de arriba” hoy tienen el temor de que un “hombre del pueblo” sí pueda trabajar por los peruanos.

“Los invoco a que empecemos a entender que el costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. El costo del gas no es porque hayamos llegado al gobierno”, expresó el jefe de Estado.

“Lo que pasa es que durante décadas se ha venido gobernando siempre pensando en los de arriba. Ahora ellos tienen el temor de que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo, para los hombres y mujeres, rescatando, como (por ejemplo) el gas para todos los peruanos o impulsando la segunda reforma agraria”, agregó.

El mandatario también indicó que “todavía algunos no han concebido que acá hay un gobierno para todos los peruanos”, por lo que hizo un llamado a la “unidad para trabajar sin miramientos y sin juzgamientos”.

Además, durante su ponencia, el presidente manifestó que van a seguir “poniendo el pecho” y se van comprar el pleito “contra esas leyes agresivas contra los trabajadores del país, que atan de pies y manos a los ministerios”. “Hay muchas leyes que se han hecho sin pensar en los de abajo. Hay muchas normas que se han hecho sin pensar en los que hoy buscan derechos”, añadió.

“En algunos espacios se ha metido el virus de la interpelación y la censura”

Durante la mañana de este martes 5, el presidente Pedro Castillo hizo una breve alusión a las acciones del Congreso contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue interpelado el pasado 30 de setiembre por presuntos vínculos con agrupaciones terroristas. Según el mandatario, es cuestionable que algunas bancadas impulsen mociones de censuras e interpelaciones cuando hay “tantas cosas por hacer” por el Perú.