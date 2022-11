Espinosa-Saldaña: “El TC ha dicho que Castillo no incurrió en delito de traición a la patria”

Sin delito. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó anular el proceso de denuncia constitucional por el presunto delito de traición a la patria que se sigue contra el presidente Pedro Castillo en el Congreso. Por medio de una resolución emitida este martes 22 de noviembre, se declaró fundado el habeas corpus presentado por Eduardo Pachas, abogado del mandatario.

En declaraciones a La República, Eloy Espinosa-Saldaña se mostró a favor de esta decisión del TC de ya no seguir con la denuncia formulada por un grupo de ciudadanos ante la Subcomisión de Acusaciones.

“Este planteamiento de acusación constitucional supone que vamos al escenario del antejuicio. Es decir, yo ponerte a disposición de los jueces por si has cometido un delito. Entonces, significa que hay que tener indicios que Pedro Castillo haya cometido el delito de traición a la patria, pero lo único que hemos visto de Castillo es una declaración desafortunada con un periodista muy experimentado”, declaró el exintegrante del TC.

En ese sentido, el extribuno consideró que no hay acciones penales que haya hecho Pedro Castillo para “enarbolar una traición a la patria” pues, según recordó, el Gobierno, hasta la fecha, no hizo “ninguna convocatoria de referéndum, ni de consulta popular, no ha planteado ninguna reforma al código penal para poder hacer un delito o hacer una modificación de la Constitución”.

“El tribunal ha distinguido entre una declaración que puede ser afortunada o no, que puede gustarnos o no, y ver si es un delito, pero acá no ha encontrado delito. Es por eso que le da la razón a Pedro Castillo diciéndole que no ha cometido un delito” , acotó.

Seguidamente, añadió: “ El tribunal ha dicho que Pedro Castillo no incurrió en el delito de traición a la patria. Pidió que el Congreso discuta eso cuando no está establecido, tipificado en el comportamiento, no tiene sentido y por eso aprobaron el habeas corpus”.

Espinosa-Saldaña: “Congreso ya no debería seguir con esta denuncia”

Eloy Espinosa-Saldaña fue miembro del Tribunal Constitucional desde el 2014 hasta el 2022. Foto: La República

Eloy Espinosa-Saldaña consideró que el Congreso ya no debería ver el informe sobre traición a la patria sustentado por Diego Bazán (Avanza País) y el cual fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones con 11 votos a favor y 10 en contra.

“Ya no debería el Congreso ver esto. Esperemos dejarlo ahí. Eso no significa que no haya otras acusaciones constitucionales contra el presidente. Hay algunas ya planteadas y otras en marcha, solo se está resolviendo la denuncia por traición a la patria”, precisó.

En otro momento, el exmagistrado desestimó el argumento dado por Ernesto Blume, expresidente del TC, sobre que Pedro Castillo podría ser destituido, ya que habría infringido, según su criterio, los artículos 38 y 54 de la Constitución.