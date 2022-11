Junta Nacional de Justica ratifica a Zoraida Ávalos como fiscal suprema

Este jueves 3 de noviembre, la Junta Nacional de Justica (JNJ) ratificó a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos como fiscal suprema tras ser evaluada por el Pleno de dicha entidad.

La decisión fue adoptada con los votos a favor de los consejeros Henry Ávila, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, Luz Tello, Imelda Tumialán y Guillermo Thornberry. Se inhibió de votar la consejera María Zavala.

Posición

Durante el uso de la palabra, Ávalos Rivera se ratificó en su posición de que sí se puede abrir investigación fiscal a un presidente en funciones, pero que que la misma sea suspendida hasta el fin del mandato constitucional. Ello, según la lectura que hace del artículo 117 de la Carta Magna.

“Tenemos 41 años de vida institucional y durante 39 años la posición jurídica de todos los fiscales que me han antecedido ha sido aplicar el 117 y, liminarmente, archivaban el caso. ¿Eso qué significaba? Que solo podías investigar esos hechos. Eso consideraba yo, a la luz de los actuados, que podría traer impunidad. Este principio jurídico no lo cambio ahora, este 4 de enero. Cambio ese principio en el año 2020, con la denuncia que hago contra el expresidente Vizcarra. En el 2020 cambió ese principio”, dijo.

El 4 de enero de este año, Zoraida Ávalos abrió investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III, Petroperú y Ascensos. En la disposición fiscal también se estableció que las diligencias quedaban suspendidas.

“Hay posiciones jurídicas y yo me adhiero a la posición de que el ‘solo’ no me permitía. Respeto otras posiciones jurídicas, pero creo que querer cuestionarme y querer pedir mi destitución e inhabilitación por un criterio jurídico sería en los anales judiciales la primera vez que se destituye a una persona por un criterio jurídico. El criterio jurídico ni siquiera da a que uno pueda tener un procedimiento sancionador”, apuntó.

Diplomados

La ex fiscal de la Nación descartó haber presentado “diplomados bambas” de Librejur. Indicó que dichas especialidades las realizó entre 2008 y 2010.

“¿Tengo yo la culpa que 12, 13, 14 años después esta institución esté vendiendo (títulos)? ¿Qué me vincula? Yo he hecho esos cursos. Me están diciendo que por qué no tengo las boletas de cuando pagué los recibos. ¿Voy a guardar recibos de 40 años? (Dicen) ‘que hay un profesor que no me conoce’. En el 2008, a mí nadie me conocía. A mí me habrán conocido cuando fui fiscal de la Nación”, reclamó Zoraida Ávalos.