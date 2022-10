Juez incautó departamento financiado por exministro López

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la incautación del departamento de estreno que adquirió Dervy Apaza Meza, con fondos y bienes que le otorgó su exconviviente, el exministro de Salud Jorge López Peña.

El fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder Jorge García Juárez hizo el requerimiento al magistrado Richard Concepción al considerar que existen suficientes indicios sobre el presunto origen ilícito del dinero que recibió Dervy Apaza por parte de Jorge López para comprar el inmueble por 420.000 soles al contado, el primero de setiembre de este año.

Ante la eventualidad de que Dervy Apaza transfiera el inmueble a terceros, el juez Concepción concedió la incautación solicitada por el fiscal Jorge García.

PUEDES VER: Jorge López pide a Fiscalía iniciar diligencias sobre el departamento de su exconviviente

Según la versión que ha ofrecido el exministro Jorge López, como parte de un acuerdo de separación de su conviviente Dervy Apaza Meza, con la que tuvo dos hijas, le entregó un tomógrafo de su propiedad, que luego ella vendió al médico y empresario Luis Quito Rodrígurez por US$70.000 (270.000 soles al cambio).

Los otros 150.000 se los dio López a su exconviviente de “ahorros” y “préstamos” que consiguió. Sin embargo, la Fiscalía ha determinado que el exministro usó a los trabajadores de su despacho para efectuar 12 depósitos por 98.400 soles a una cuenta de Dervy Apaza, mediante la modalidad del “pitufeo”, que es típica del lavado de activos.

Además, como detectó una investigación de La República, este año como ministro de Salud, Jorge López, en su declaración jurada ante la Contraloría General de la República, reportó bienes por 125.000 soles: un monto inferior respecto al tomógrafo de 270.000 soles que le entregó a Dervy Apaza.

“Existe la probabilidad de que dichos fondos económicos sean ilícitos; esto es, se encuentren vinculados con actos de corrupción”, señala el juez Concepción en su resolución, anotando que Luis Quito Rodríguez, quien compró el tomógrafo a Dervy Apaza, es proveedor del Estado del sector Salud y que, al momento de adquirir el equipo médico, Jorge López ejercía como ministro de Salud.

Según la versión del extitular de Salud, los fondos fueron destinados a Dervy Apaza como parte de un acuerdo que incluía la compra de un departamento. Sin embargo, en su declaración jurada de intereses, cuando asumió como ministro de Salud, López no consignó a la madre de sus hijas, una información obligatoria en este tipo de documentos (ver nota aparte).

Ayer, por segundo día consecutivo, Jorge López Peña no emitió ningún pronunciamiento sobre el caso que lo involucra. Más bien, cumplió una ceremonia religiosa por el Señor de los Milagros, ejerciendo todavía como ministro de Salud, no obstante que el domingo por la noche el presidente Pedro Castillo lo destituyó.

PUEDES VER: Jorge López aún es ministro de Salud pese a que Castillo anunció su salida el domingo

Borró a la exconviviente

En su declaración jurada de intereses como ministro, Jorge López Peña ninguneó a su exconviviente Dervy Apaza Meza.

“Es delito omitir a la exconviviente”

“Todos los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de registrar el nombre de su esposa o conviviente, así se haya separado, debe declararlo para evitar un conflicto de intereses”, explicó el especialista en Contrataciones con el Estado Edgar Zúñiga Morán.

PUEDES VER: Pedro Castillo retira a ministro Jorge López del Minsa tras denuncia en su contra

“Un funcionario no puede omitir esa declaración jurada, y si lo hace estaría cometiendo un delito de falsedad genérica. Uno no puede dejar al aire el nombre de su esposa o exconviviente, así no tenga alguna relación, es la madre de sus hijos”, añadió el experto.

Como parte de un acuerdo con Jorge López, este le dio 420.000 soles a su exconviviente para comprarse un departamento de estreno.