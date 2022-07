Mariano González sobre fuga de César Hinostroza: Terminará siendo perseguido por todo Europa

El nuevo ministro del Interior, Mariano González Fernández, se refirió a la fuga del exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza, quien habría abandonado España para evitar su extradición al Perú luego de que la Justicia española dispusiera —el último lunes 4 de julio—su entrega a las autoridades peruanas por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El titular del Mininter sostuvo que la situación del ex juez supremo se complica aún más.

“Esperemos que no suceda, que no desaparezca. La situación es que está siendo buscado por la Policía española. Él tenía que estar en el domicilio que consignó y no está, eso es gravísimo. Su situación es peor de lo que era hace algún tiempo. Creo que no solo terminará siendo perseguido por la Policía española, sino por la Policía de toda Europa”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Mariano González precisó que la captura de César Hinostroza corre por cuenta de las autoridades españolas: “Ellos (la Policía de España) tiene la obligación de encontrarlo y nosotros la obligación de traerlo una vez que nos lo pongan a disposición, pero el trabajo de captura corre por cuenta de la Policía de España”, agregó.

Sobre el paradero de Juan Silva

Por otro lado, el ministro Mariano González se pronunció sobre lo que será una interrogante constante durante su gestión: el paradero de los prófugos del caso Puente Tarata III. El no dar con la ubicación del exministro Juan Silva le costó el cargo a su antecesor Dimitri Senmache, por lo que el nuevo titular del Mininter prometió un trabajo más eficaz a través de la mejora de los componentes de inteligencia de la Policía Nacional (PNP).