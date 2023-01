Otárola sobre renuncia de Boluarte: “Sería abrir una compuerta para la anarquía y el desgobierno”

Con información de Vanessa Sandoval/URPI-LR

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó este jueves que la presidenta Dina Boluarte no renunciará al cargo y reiteró que la mandataria se encuentra “firme en la conducción del país” en el marco de las protestas que se registran en el interior del país. En conferencia de prensa, el primer ministro explicó que dejar la presidencia significaría “ abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno ”.

“Yo quiero decirlo con toda claridad: la señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir”, dijo el jefe del gabinete ministerial.

Alberto Otárola expuso que la jefa de Estado Dina Boluarte “está firme en la conducción del país” y destacó, además, que “no está gobernando en piloto automático”.

“Yo quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos que confíen en la democracia, confíen en el Estado de derecho, confíen en los derechos humanos, confíen en sus instituciones. Tengan confianza en su policía y fuerzas armadas (….) La presidenta de la República está firme en la conducción del país, no está gobernando en piloto automático como ustedes han podido ver. Estamos tomando decisiones a favor de los peruanos”, expresó el titular de la PCM.

En esa línea, Otárola reiteró que el proyecto de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso de la República.

“La ley del adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso. Gran parte de la solución del problema está en que el Congreso decida de una vez por todas esa ley y la rectifique. El proyecto del Gobierno fue el adelanto de elecciones”, sentenció.