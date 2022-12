Dina Boluarte insiste en que no es responsable de la crisis

“La responsable de esta crisis política no soy yo”, afirmó la presidenta Dina Boluarte y dejó entrever que algunos políticos de izquierda han promovido la convulsión social que se suscitó tras la vacancia de su antecesor por haber intentado dar un golpe de Estado.

Indicó que quien debe dar una explicación al país por la crisis política es la exjefa del gabinete, Betssy Chávez. “Ella era la premier, caminaba junto al expresidente Pedro Castillo, y yo creo que ella y los que estuvieron con ella tienen que responder al país”, dijo en RPP.

Reveló que, al jurar al cargo, no pensó que se producirían actos de violencia. Remarcó que habrían sido promovidos por algunos congresistas de izquierda , que están siendo investigados por la Fiscalía. Y aunque en un inicio no quiso dar nombres, admitió que, según el Ministerio Público, Guillermo Bermejo sería uno de los agitadores.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte declara en reorganización el Despacho Presidencial

“Solo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver los problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos”, apuntó, reconociendo que las marchas son justas porque la población no ha visto sus demandas satisfechas.

“En estas movilizaciones hay un grupo minoritario que quiere generar violencia, caos, pero la mayoría tiene la razón de marchar porque sus necesidades no han sido atendidas. A ellos les digo: ‘Hermanos, conversemos’”, dijo Boluarte, refiriendo que una vía idónea será el Acuerdo Nacional.

Justo el jueves por la mañana, la mandataria se reunió con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Máx Hernández, quien luego anunció que el 10 de enero se realizará la próxima sesión de este foro.

Hernández recalcó que puede ser el punto de partida para un amplio diálogo en el que se llegue a consensos en temas prioritarios .

La presidenta Dina Boluarte se rectificó sobre el anuncio de investigación de los fallecimientos por las protestas que hizo en Cuarto Poder. Foto: difusión

Cinco ejes básicos

La presidenta manifestó que, si bien su mandato es de transición hasta el 2024, trabajará para resolver los principales problemas pendientes y no estará en ‘modo avión’.

Agregó que su Gobierno tiene cinco ejes: educación, vivienda, agua y desagüe, salud e inversión privada, aspectos en los que todos los actores de la sociedad deben hacer un pacto por el desarrollo del país.

Resaltó que el ámbito para ello puede ser el Acuerdo Nacional, en el que todos los responsables sociales y políticos contribuyan a buscar soluciones a los problemas del Perú.

“No solo la presidenta de la República tiene esa responsabilidad, sino todos los actores de la sociedad. Nos tenemos que poner de acuerdo”, acotó.

Tía María e inversión

De otro lado, Boluarte aludió al caso de la mina Tía María, en Arequipa, paralizada por no contar con licencia social. Sostuvo que no se puede anteponer el oro a la vida y el agua.

“Hay que conversar, nada está cerrado, pero se tiene que respetar la vida, se tiene que respetar el medioambiente . El agua es vida. No podemos anteponer el tema del oro, la plata, por encima de la vida, por encima del agua”, dijo.

Recalcó que su Gobierno promoverá la inversión privada, principalmente en el sector industrial porque, caso contrario, seguiremos siendo un país solo de materias primas.

Se calificó como una “mujer provinciana de izquierda moderada”, pero precisó que su Gobierno será para todos.

Fuero militar no investigará las muertes

La presidenta Boluarte se retractó y aclaró que el fuero militar policial no investiga las muertes registradas en las protestas, como afirmó inicialmente. “Quiero dar las disculpas porque me expresé mal... Lo que el comandante (de las FF. AA.) me dijo fue: ‘De acuerdo, presidenta, tenemos que dar todas las facilidades del caso para que la Fiscalía pueda hacer sus investigaciones, conforme a la autonomía que le corresponde’”, apuntó en Radio Exitosa.

Agregó que cuando se tenga que detectar responsabilidad, la Fiscalía y el Poder Judicial actuarán según su autonomía.