Pedro Castillo: “Sin referéndum no se habría dado la no reelección parlamentaria”

El presidente Pedro Castillo expresó su disconformidad con la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el renunciante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la ley que regula el referéndum.

En un breve mensaje a la nación, Castillo Terrones aseveró que la Ley 31399 “arrebató e impide desde entonces el derecho de todos y todas a la participación política de manera directa y sin intermediaciones”.

“Leyes como la devolución de fondos del Fonavi o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho de ejercerla nuevamente”, dijo el mandatario.

“Nosotros como Gobierno quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas este derecho que, en actual Congreso, ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas”, agregó.

Pedro Castillo acepta renuncia de Aníbal Torres

El presidente Pedro Castillo también anunció que renovará el Consejo de Ministros debido a que el primer ministro Aníbal Torres presento su carta de renuncia, la cual el mandatario aceptó.

“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el estado constitucional de derecho”, señaló el jefe de Estado.