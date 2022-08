Beder Camacho: “En ningún momento el presidente me ha dado alguna disposición para esconder a Bruno Pacheco”

El subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, negó haber recibido alguna orden del presidente de la República, Pedro Castillo, para esconder al ex secretario general Bruno Pacheco, al exministro Juan Silva o a Fray Vásquez, sobrino del mandatario. Asimismo, precisó que no se ha acogido al beneficio de la colaboración eficaz.

“Es falso (que haya escondido a Bruno Pacheco y los demás prófugos). En ningún momento el señor presidente de la República me ha dado una disposición ni personal ni por orden de nadie. Esos son dichos y diretes. Como lo de ayer, que dice, el señor comunicador social, que Beder Camacho es colaborador eficaz, sin todavía ni siquiera saber de qué se está tratando todo este tema”, dijo a la prensa.

Además, explicó cuál es su situación legal y enfatizó en que el proceso recién comienza, pues se encuentra todavía en investigación preliminar.

“Estoy en un proceso de investigación y estoy dando la cara. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Como tal, tiene una información, tiene que hacer una imputación y el imputado tiene el derecho a la defensa. Se hace la investigación, se defiende y el Poder Judicial es el que resuelve. Recién estamos en investigación preliminar ”, aseveró.

Con respecto a su posible salida, mencionó que esa cuestión se verá después con el mandatario Castillo, pero dejó en claro que se ha favorecido ilícitamente del Estado.