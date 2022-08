Salas ante negativa de salida del país de Castillo: “El peligro de fuga ha sido pretexto para poner trabas”

Alejandro Salas, titular de la cartera de Cultura, se mostró crítico con el Congreso luego de que el Pleno rechazara el pedido del presidente Pedro Castillo para participar en la asunción de mando de Gustavo Petro en Colombia. El ministro esperó que se reconsiderara la medida tomada por el Legislativo y aprovechó en desmentir rumores sobre una presunta invitación a un militante de APP para hacerse cargo de la PCM.

El funcionario lamentó que “el canciller tenga que viajar a Colombia a pedirle a la comunidad internacional disculpas ajenas”. “Creo que esto, en un estado democrático, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, una decisión absolutamente lamentable por parte del Congreso de la República, que esperemos la pueda reconsiderar”, indicó a las afueras del Palacio de Gobierno.

Asimismo, Salas negó las dudas expresadas por un sector de la oposición respecto a que el viaje podría ser tomado como una oportunidad del mandatario para huir del país. Ante ello, expresó: “Eso es mentira, el presidente está con la conciencia limpia y es el primer interesado en que los hechos se investiguen, (...) eso de peligro de fuga ha sido simplemente un pretexto para poder ponerle, una vez más, trabas a la democracia del pueblo”, descartó.

Por otro lado, el titular del Mincul también desmintió rumores que señalaban que el Gobierno de Castillo le habría propuesto la titularidad de la PCM a un militante de APP: “Vengo de conversar con el premier y me dice que eso es absolutamente falso, no ha habido algún tipo de ofrecimiento a ningún militante de APP”. Agregó que dichas afirmaciones se debían, posiblemente, a una intención del partido de César Acuña por promocionarse.

Además, sobre los posibles aspirantes al puesto de jefe del gabinete, Salas aclaró que aún no se tenía conocimiento sobre quién sería el encargado de ocupar el puesto de Aníbal Torres, ya que dichas diligencias corresponden al presidente y al mismo Torres, quien aún se encuentra en funciones.