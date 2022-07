Ministerio de Defensa niega desaire a integrantes del GEIN y Chavín de Huántar

La tarde de ayer, congresistas de oposición y otras autoridades se expresaron públicamente en contra de que no se haya invitado a la Parada Militar a miembros del GEIN y del Comando Chavín de Huántar, interpretando la situación como un desaire del gobierno.

“Rechazo la exclusión del GEIN (Dircote-PNP) y de los Comandos Chavín de Huántar en el tradicional Desfile Militar por Fiestas Patrias. Lamento el desplante de Pedro Castillo con los militares y policías que derrotaron al terrorismo genocida de Sendero Luminoso y el MRTA”, reclamó vía Twitter José Cueto, legislador de Renovación Popular.

Antes, los excomandos Chavín de Huántar habían acusado de discriminación la decisión del Ejecutivo de no haberlos invitado al desfile.

“Los veteranos (oficiales, técnicos y oficiales de mar en situación militar de retiro), integrantes de la operación militar hacen conocer al pueblo del Perú, su rechazo frontal a la absurda disposición de este gobierno, de apartar al destacamento Chavín de Huantar del desfile militar”, habían dicho en un comunicado.

Ministerio de Defensa lo niega

Consultados al respecto, fuentes del Ministerio de Defensa rechazaron que hayan discriminado la intervención de los miembros del GEIN y del operativo militar Chavín de Huántar en el desfile militar del 29 de julio en el Pentagonito. Señalaron que por un tema de aforo y la cuarta ola de COVID-19, no se ha cursado invitación a ninguna institución ni colectivo más allá de las Fuerzas Armadas.

“Normalmente el desfile se divide en cuatro grandes bloques. Primero desfilan las organizaciones civiles, luego la Marina, la FAP y al final desfila el Ejército y la PNP. Pero, teniendo en cuenta el aforo del Cuartel General del Ejército y la cuarta ola de la COVID-19 se decidió que solo iban a desfilar las cuatro instituciones de las FF. AA., nadie más ”, indicaron cuando se les pidió su versión.

Luego explicaron que la sede militar tiene aforo para 5.000 personas aproximadamente y entre esas cuatro fuerzas suman la totalidad de asistentes. De ahí que se decidió no invitar a ninguna de las instituciones que siempre pasaban en el primer pelotón: ronderos, Chavín de Huántar, GEIN, colegios civiles, colegios militares, bomberos, entre otros.

“En esta oportunidad no podrán desfilar porque se trata de un acto netamente militar -dijo un vocero del ministerio-. Ya cuando regresemos a la avenida Brasil se invitará a todas las instituciones que siempre han participado. Pero bajo esta coyuntura no se ha considerado. El Ministerio de Defensa y el Ejército no ha extendido ninguna invitación a nadie”.

También dijeron que esta situación fue explicada a los productores de los medios de comunicación la primera semana de julio en una reunión de coordinación que tuvieron. Ese día les informaron que solo habría desfile militar en el cuartel y que no habría invitados , según afirmaron.