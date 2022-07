Ministro Félix Chero sobre posible cierre del Congreso: “Confío en que nueva Mesa Directiva genere consenso”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Félix Chero Medina, se refirió a la próxima legislatura de la Mesa Directiva del Congreso de la República, que será elegida durante los próximos días, y expresó su confianza en que los nuevos parlamentarios que lideren el Legislativo puedan trabajar junto al Ejecutivo en favor del país.

Chero explicó que, de no ser así, existen “decisiones constitucionalmente viables” que podrían tomarse desde el Gobierno como un eventual cierre del Congreso. Al respecto, el ministro mencionó que esta debería ser una última posibilidad porque podría provocar mayores ánimos de confrontación entres los poderes del Estado.

“Yo siempre he pensado que quebrantar el orden democrático, corroer las instituciones democráticas, no es saludable para el país. Particularmente, yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es, justamente, generar mayores confrontaciones. Sin embargo, es legítimo y constitucional hacerlo”, aseguró el abogado en una entrevista con Exitosa.

El titular de Justicia indicó que ya le comunicó su posición al presidente de la República, Pedro Castillo, y al primer ministro, Aníbal Torres, pero que todavía no se ha discutido en el Consejo de Ministros porque no lo consideran “oportuno”, puesto que Chero señala que desde el Ejecutivo son respetuosos aun con las dificultades, pero no está descartada la posibilidad de tomar acciones frente al Parlamento.

“Yo confío en que la recomposición de la Mesa Directiva tenga miembros que puedan generar líneas de consenso, dialogar y agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento (cerrar el Congreso) porque no descartamos esa posibilidad”, manifestó Chero Medina.