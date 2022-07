Contraloría: corrupción generó pérdida de más de S/ 24.000 millones al país en el 2021

El contralor general de la República, Nelson Shack, presentó —este miércoles 6 de julio— el Balance del Control Gubernamental del Primer Semestre 2022 y Resultados de la Estimación de la Corrupción 2021 de la institución, en los que se informó que el país perdió aproximadamente S/ 24.000 millones producto de la corrupción e inconducta funcional.

“Lo que ha sucedido es que en el año 2021 hemos perdido por corrupción e inconducta funcional más de S/ 24.000 millones. ¿Qué es eso? Es un poco más de dos carreteras centrales que no tenemos y que quisiéramos tener. (…) Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo, por eso siempre he dicho que la corrupción es el principal problema público estructural que tiene nuestra sociedad y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo”, dijo durante la conferencia.

En este sentido, Nelson Shack señaló que la corrupción le quita al país S/ 13 de cada S/ 100 que tiene el Estado: “Eso significa que se lo roban o son sobrecostos producto de la inconducta funcional o ineficiencias se incorporan en el gasto”, agregó.

Sobre los primeros informes del 2022

Por otro lado, el contralor informó que durante el primer semestre del 2022 se identificó la presunta responsabilidad de hechos irregulares en más de 2.000 funcionarios públicos, lo cual habría generado un perjuicio al Estado de S/ 430 millones.

“En lo que va del año (primer semestre 2022), hemos identificado a más de 2.000 funcionarios públicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de los tres niveles de Gobierno”, agregó.