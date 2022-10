Sandro Venturo: En 40 años de elecciones municipales en Lima, nadie ganó con tan poco apoyo popular

El sociólogo Sandro Venturo conversó con René Gastelumendi en “Grado 5″ y analizó el panorama político del país luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“López Aliaga ha ganado con apenas 23% de votos emitidos; eso quiere decir que, en 40 años de elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima, nadie había ganado con tan poco apoyo popular”, comentó.

Además, agregó que los votantes del líder de Renovación Popular se dividen en cuatro grupos: los que creen que Aliaga será una oposición al Gobierno, los que creen que es un “político decente”, los que votan contra todas las izquierdas y los conservadores.

“Hay un sector que ve en él a alguien que despotrica contra el ‘caviarismo’, y hay un último grupo que es, sencillamente, conservador”, expresó Sandro Venturo al respecto.

También acotó que López Aliaga tiene el “reto” de entender la diversidad que existe entre las personas lo apoyaron en estos comicios.

“Si él se dedica solo a hacer política contra el Gobierno de Castillo, creo que puede perder rápidamente el diverso respaldo que tiene”, manifestó sobre la futura gestión.

Además, expresó que, tras ver los debates en los participó el representante de Renovación Popular, tiene la impresión de que busca ser un “Castañeda recargado”.

“Creo que muchas de sus propuestas no están tomando en cuenta que la municipalidad está endeudada, no tiene recursos, no tiene financiamiento y tiene competencias limitadas. Él propone cosas en educación y salud que no son funciones de la municipalidad. Vamos a ver. Yo también espero que le vaya bien, porque esperamos que a Lima le vaya bien”, sentenció Venturo.