RMP sobre resultados de elecciones: “Fuera de Lima, Renovación Popular no existe”

Rosa María Palacios comentó sobre las elecciones realizadas este 2 de octubre. En primer lugar, opinó que fue una buena jornada laboral y que la participación ciudadana mejoró.

“Muchas cosas hay que criticar también, todavía, en la metodología de nuestro proceso electoral, que lamentablemente no va a cambiar hasta que los legisladores no tomen en serio medidas para modernizar y agilizar el proceso digitalmente”, agregó Palacios.

Por otro lado, se refirió a los primeros resultados de los comicios.

“Los partidos que concentran el triunfo son Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País y Somos Perú. Estos cinco partidos nacionales, que tienen representación parlamentaria, sacan del mapa político a los otros que no aparecen (...). Es notable que los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta en las elecciones nacionales, Fuerza Popular y Perú Libre, no hayan sacado nada”, aseveró.

Además, calificó a estos partidos políticos de “grandes perdedores”, junto a Acción Popular.

También analizó las últimas actualizaciones de la ONPE y opinó que es “muy difícil” que la tendencia cambie a favor de Urresti.

Asimismo, hizo alusión a los comportamientos de los candidatos Daniel Urresti y López Aliaga. A este último le cuestionó su conducta.

“El que gana, gana, y el que pierde, pierde; pero no se puede estar alegando, en medio del proceso electoral, irregularidades que no existen más que en la imaginación de alguien que teme perder y está armando un triunfo para que se le conceda un triunfo que no merece”, sentenció Rosa María Palacios.