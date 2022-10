Más de 24 millones de personas elegirán a 13 mil autoridades

Este domingo 2 de octubre, un total de 24.760.062 peruanos y 153 extranjeros participarán en las Elecciones Regionales y Municipales, en las que se elegirá a un total de 13.032 autoridades distritales, provinciales y regionales.

Entre las autoridades a elegir están los 25 gobernadores e igual número de vicegobernadores, además de 342 consejeros regionales. También 196 alcaldes provinciales y 1.714 regidores provinciales. Asimismo, 1.694 alcaldes distritales y 9.036 regidores distritales.

Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó ayer viernes con la distribución del material electoral en Lima metropolitana y el Callao. El 26 de setiembre pasado concluyó esta tarea en el interior del país.

El material de sufragio trasladado consiste en paquetes de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio, cartilla de hologramas, manuales de instrucciones para miembros de mesa) y de escrutinio (sobres plásticos para las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

También contiene la relación de electores, cartel de candidatos, plantilla braille, acta de no instalación de mesa de sufragio, sobre para impugnación de identidad del elector, formato de observaciones al escrutinio.

De acuerdo a la ONPE, se han instalado 84.323 mesas de sufragio en 11.299 locales de votación en todo el país.

El pasado 28 de setiembre, el ministro del Interior, Willy Huerta, recordó que ya se presentó el plan de Elecciones Seguras 2022. Este consiste en el despliegue de 106.000 efectivos del orden y el resguardo en más de 12.000 locales de votación en todo el país.

Asimismo, está prevista la participación de unidades y divisiones especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizarán acciones de prevención y disuasión, así como de investigación y protección en las calles, y control del tránsito para mantener el orden.

El Ministerio del Interior informó que también se desplegará la caballería policial, la brigada canina y la flota vehicular terrestre y aérea de la PNP. Incluso habrá drones para patrullar desde lo alto las inmediaciones de los centros de votación.

Cambio. El uso de mascarilla al sufragar será opcional. Foto: difusión

Horario diferenciado

Las entidades electorales han establecido un horario diferenciado. En el caso de los adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad o de riesgo el horario recomendado es de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El resto de la población votará según el último dígito de su DNI. Para los que terminen en los dígitos 1, 2, 3 y 4, el horario es de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Mientras que para los que terminen en 5, 6, 7, 8, 9 y 0, el horario es de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

En cuanto al protocolo ante el coronavirus, el uso de la mascarilla durante el sufragio ahora ya es opcional. Igual, se recomienda mantener cierta distancia de los demás.

Observadores

El JNE acreditó a 109 observadores internacionales de la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y de la Asociación de Organismos Electorales Mundiales. Asimismo, del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, del Parlamento Andino, la Alianza Global de Jóvenes Políticos (Aglojoven), Instituto Electoral de la Ciudad de México, el PNUD y de la Fundación Internacional de EEUU para los Sistemas Electorales.

Una detenida tras disturbios contra el JEE de Lima Este

La Fiscalía solicitó requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Jenifer Wuendy Paredes Bautista, quien fue detenida por personal policial de la comisaría de Santa Anita, tras protagonizar disturbios en el local del Jurado Electoral Especial de Lima Este.

Este pedido se da tras un incidente violento protagonizado por un grupo de aproximadamente 50 personas, presuntamente todos simpatizantes de Podemos Perú.

Los desadaptados llegaron al local del JEE el 28 de setiembre a las 4:00 p.m. con palos, huevos podridos y hasta un machete para mostrar su desacuerdo por haber sacado de la contienda a Marco Tello, postulante a la alcaldía de Chaclacayo.

Cifras

54,7% de los peruanos inscritos en el padrón electoral son de sexo femenino.

42,8% de las candidaturas en estas elecciones del 2 de octubre son de mujeres.

27,4% de inscritos en el padrón electoral tienen entre 18 y 29 años. Son jóvenes.

El dato

Inclusión. La ONPE distribuirá más de 22 mil plantillas braille a nivel nacional para que personas con discapacidad visual puedan votar el domingo 2 de octubre.