Elecciones 2022: Renovación Popular y Frente de la Esperanza no firmarán Pacto Ético

Hoy es la firma del Pacto Ético Electoral (PEE), organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y ni Renovación Popular ni el Frente de la Esperanza participarán de este acto en rechazo al ente electoral y de algunos partidos políticos vinculados con actos de corrupción.

La ceremonia se realizará a las 11:00 a.m. en el Centro de Convenciones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

En el caso de Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, su secretaria general Fabiola Morales confirmó a La República que no firmarán el PEE en protesta contra el presidente del ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas, de quien dijo que no cumple con garantizar estos comicios.

“No podemos tener un compromiso ético frente a unas autoridades del JNE que no garantizan una conducta cabal, porque son las mismas que en el proceso anterior dejaron pasar serias irregularidades y favorecieron con sus sentencias a unos a diferencia de otros”, dijo Morales.

En tanto, el líder del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, señaló que tampoco firmarán el PEE porque asistirán organizaciones políticas vinculadas con la corrupción. También puso en duda la autoridad moral del JNE. “No lo hemos considerado porque estamos en otro tema en este momento y no nos parece que tenga la primera prioridad. Si no nos ven allí, es que no lo vamos a firmar. En el Pacto Ético hay partidos de la corrupción y nosotros no firmamos con partidos de la corrupción. En segundo lugar, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene autoridad moral para convocar ningún tipo de pacto”, dijo Olivera a este medio.

Líder del Frente Esperanza descartó su participación en la firma del Pacto Ético Electoral. Foto: John Reyes/La República

Según el colegiado, las organizaciones políticas que sí participarán en el PEE son las siguientes: Acción Popular, Avanza País-Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú y Alianza para el Progreso.

La directora de Educación del JNE, Milagros Suito, dijo que el PEE es un acuerdo voluntario y que, a diferencia de las últimas elecciones, este se ha hecho con 40 organizaciones civiles que han elaborado 23 compromisos. Explicó que estos se basan en 4 ejes: integridad y transparencia; propaganda y campaña electoral; participación inclusiva; y debate. Dijo que existen lineamientos en redes sociales para informar, bajo la primicia del respeto.

